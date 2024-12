I libri più interessanti della settimana, da “Breve storia letteraria e artistica della medicina” a “Un intruso in famiglia”, passando per “La geografia del danno” Photo Credit: "Un intruso in famiglia" di Monika Kim, Piemme

Un universo di narrazioni in costante evoluzione quello dell’editoria, con storie in grado di tenere incollati alle pagine per intensità. Quantità e qualità che in tanti casi diventano dei veri e propri fenomeni editoriali.

Non di soli best seller vivono però gli amanti dei libri, e in questa parentesi andremo alla scoperta di alcune delle pubblicazioni più interessanti della settimana. Una piccola rassegna che ha lo scopo di provare a dare una mano nel districarsi tra le numerose uscite, che giorno dopo giorno arricchiscono il panorama editoriale internazionale. In un viaggio alla ricerca di piccoli gioielli in grado di brillare di luce propria.

Tre i libri che finiscono sotto la lente in questo fine settimana:

- Breve storia letteraria e artistica della medicina

- Un intruso in famiglia

- La geografia del danno





BREVE STORIA LETTERARIA E ARTISTICA DELLA MEDICINA, PUNTI DI CONTATTO TRA MONDI “LONTANI”

Quando si parla di medicina si pensa alle materie scientifiche. Si pensa alla biologia, si pensa alla chimica, si pensa all’anatomia. Tutte quelle discipline che, soprattutto in ambito universitario, sono costate (e continuano a farlo) notti insonni a chi oggi indossa il camice bianco di medico.

Ma la medicina è qualcosa che va oltre ogni limite, abbracciando anche materie che, a un primo sguardo, potrebbero apparire lontane. Ma che poi, in fin dei conti, non lo sono. Una sorta di gioco delle prospettive che viene approfondito in “Breve storia letteraria e artistica della medicina”, libro edito da La Nave di Teseo. Un volume che porta le firme di Alberto Mantovani e Claudio Longhi, due figure agli antipodi per ambiti di competenza: il primo medico immunologo, il secondo regista e uomo di teatro. Un lavoro sinergico, quello portato avanti all’interno di questo testo, che mostra come la medicina sia stata uno dei perni attorno cui è ruotata la letteratura sin dai tempi antichi.

E la dimostrazione arriva con le citazioni di grandi autori, da Tucidide a Boccaccio giusto per citarne alcuni, vissuti in epoche storiche particolarmente vessate sotto il profilo delle epidemie. E proprio la letteratura ha permesso, in qualche modo, di avere riferimenti scritti che hanno permesso al mondo della medicina e della ricerca di fare passi in avanti.