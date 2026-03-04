Il conflitto Medio Oriente blocca lo sport: dal calcio alla Formula 1, passando per il tennis e il basket, tutti gli appuntamenti a rischio

Il conflitto in Medio Oriente, scatenato dall’offensiva congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, sta generando conseguenze immediate anche sul mondo dello sport, travolgendo competizioni e atleti in tutta la regione. Le reazioni iraniane, con missili lanciati verso Israele e basi americane, hanno trascinato nel caos anche i Paesi del Golfo, costringendo federazioni e organizzatori a rivedere calendari e logistica. Dai campi di calcio ai circuiti di Formula 1, passando per basket, pallavolo e tennis, la situazione mette in dubbio eventi già programmati, creando un clima di incertezza per squadre e spettatori.

IL CALCIO

In ambito calcistico, il Qatar ha sospeso tutte le manifestazioni sportive per ragioni di sicurezza. A rischio è la Finalissima tra Spagna e Argentina, in programma il 27 marzo al Lusail Stadium. La Confederazione asiatica di calcio ha fermato la Champions League asiatica nella Regione Ovest, rinviando gli ottavi e i quarti di finale delle competizioni continentali, mentre le partite della Regione Est restano confermate. La chiusura dello spazio aereo ha reso impossibile gli spostamenti, lasciando squadre italiane e internazionali bloccate in loco.

PROBLEMI ANCHE NEL BASKET

Anche l’Euroleague di basket ha subito modifiche. Con Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv e Dubai Basketball impossibilitate a viaggiare, tre match sono stati rinviati. Le squadre italiane di volley, come Cuneo e Cisterna, sono ferme negli Emirati, seguite costantemente dalle federazioni per garantire sicurezza e supporto.