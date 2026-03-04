Il conflitto Medio Oriente blocca lo sport: dal calcio alla Formula 1, passando per il tennis e il basket, tutti gli appuntamenti a rischio
04 marzo 2026, ore 18:00
L’offensiva USA-Israele contro Teheran trascina il Golfo nel caos: calcio, basket, volley e tennis sospesi, voli bloccati e possibile esclusione iraniana dal Mondiale
Il conflitto in Medio Oriente, scatenato dall’offensiva congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, sta generando conseguenze immediate anche sul mondo dello sport, travolgendo competizioni e atleti in tutta la regione. Le reazioni iraniane, con missili lanciati verso Israele e basi americane, hanno trascinato nel caos anche i Paesi del Golfo, costringendo federazioni e organizzatori a rivedere calendari e logistica. Dai campi di calcio ai circuiti di Formula 1, passando per basket, pallavolo e tennis, la situazione mette in dubbio eventi già programmati, creando un clima di incertezza per squadre e spettatori.
IL CALCIO
In ambito calcistico, il Qatar ha sospeso tutte le manifestazioni sportive per ragioni di sicurezza. A rischio è la Finalissima tra Spagna e Argentina, in programma il 27 marzo al Lusail Stadium. La Confederazione asiatica di calcio ha fermato la Champions League asiatica nella Regione Ovest, rinviando gli ottavi e i quarti di finale delle competizioni continentali, mentre le partite della Regione Est restano confermate. La chiusura dello spazio aereo ha reso impossibile gli spostamenti, lasciando squadre italiane e internazionali bloccate in loco.
PROBLEMI ANCHE NEL BASKET
Anche l’Euroleague di basket ha subito modifiche. Con Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv e Dubai Basketball impossibilitate a viaggiare, tre match sono stati rinviati. Le squadre italiane di volley, come Cuneo e Cisterna, sono ferme negli Emirati, seguite costantemente dalle federazioni per garantire sicurezza e supporto.
TANTI TENNISTI A RISCHIO PER INDIAN WELLS
Il tennis risente della crisi: i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, rimasti bloccati a Dubai dopo l’Atp 500, sono stati costretti a un soggiorno forzato negli hotel ufficiali prima di poter lasciare la regione in sicurezza, diretti verso Indian Wells. Anche la scherma internazionale ha optato per prudenza, rinviando le tappe di Coppa del Mondo di fioretto e sciabola programmate tra Il Cairo, Padova e Atene.
FORMULA 1, PRIMA GARA A MELBOURNE MA RISCHIO SOSPENSIONE PER LE GARE IN BAHRAIN E ARABIA SAUDITA
Il mondo della Formula 1 resta per ora solo parzialmente coinvolto: il Gran Premio d’Australia si svolgerà regolarmente, ma i prossimi appuntamenti in Bahrain e Arabia Saudita rischiano sospensioni o trasferimenti in Europa, se la situazione non dovesse migliorare.
COPPA DEL MONDO 2026, POSSIBILE ESCLUSIONE PER L'IRAN?
Infine, la crisi potrebbe influenzare persino la Coppa del Mondo di calcio: l’Iran rischia l’esclusione dal torneo in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il presidente della federazione iraniana, Mehdi Taj, ha dichiarato che l’attacco rende impossibile guardare con speranza al Mondiale. La Fifa, secondo il regolamento, potrebbe sostituire l’Iran con un’altra nazionale, aprendo scenari imprevedibili per le qualificazioni, inclusa la possibilità di ripescare l’Italia se non dovesse superare il prossimo playoff.
