Il discorso di fine anno di Mattarella. La pace, la Repubblica mosaico che impegna ciascuno e ai giovani dice "non rassegnatevi"

31 dicembre 2025, ore 22:35

Apprezzamento bipartisan al discorso di fine anno del capo dello Stato. Dalla gratitudine della premier Giorgia Meloni a quello della leader del Pd, Elly Schlein

In 15 minuti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha guidato gli italiani attraverso gli 80 anni della Repubblica, nella difesa strenua delle conquiste ottenute: dal voto alle donne, alla riforma agraria, al Piano casa, lo Statuto dei lavoratori, il servizio sanitario nazionale, il sistema previdenziale esteso a tutti, il servizio pubblico radio televisivo. beni da preservare, dipende da ciascuno di noi, perchè la Repubblica siamo noi. Il capo dello Stato ha iniziato parlando di pace, davanti ai conflitti ancora in corso in Ucraina e a Gaza ed ha concluso con un forte appello ai giovani Non rassegnatevi. Siate esigenti. Coraggiosi. Scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione che, ottant’anni fa, costruì l’Italia moderna». Discorso, l'11mo del suo mandato, che ha incassato un apprezzamento trasversale: la premier Giorgia Meloni ha ringraziato il presidente ed ha assicurato che l'Italia farà tutto il possibile per la pace. Aver cura della nostra Repubblica è davvero responsabilità di tutte e tutti i cittadini, così la segretaria del Pd Elly Schlein.


