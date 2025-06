Il mondiale per club entra nel vivo, la prossima notte decisiva partita dell'Inter contro il River Plate

GLI OTTAVI PRENDONO FORMA

Va definendosi il tabellone degli ottavi di finale del mondiale per club, in corso negli Stati Uniti. Il Chelsea, dopo aver vinto 3-0 contro i tunisini dell’Esperance, affronterà il Benfica. Ci sarà poi il derby brasiliano tra Palmeiras e Botafogo. Il Paris Saint Germain giocherà contro l’Inter Miami ( Leo Messi quindi affronterà il suo passato), il Bayern Monaco dovrà vedersela contro il Flamengo. Le altre quattro sfide verranno definite nei prossimi due giorni, con le ultime partite della fase a gironi.





LE PARTITE DI OGGI

Il programma di oggi prevede due incontri alle 21.00 ora italiana: i tedeschi del Borussia Dortmund incroceranno i sud coreani dell’Ulsan (già eliminati), mentre i brasiliani del Fluminense giocheranno contro i sudafricani del Mamellodi. Quando in Italia saranno le 3.00 della prossima notte, l’Inter affronterà gli argentini del River Plate e – nello stesso girone- ci sarà la sfida tra i messicani del Monterrey e i giapponesi dell’Urawa Reds.

L'INTER VEDE IL TRAGUARDO

La classifica del gruppo E vede River Plate e Inter a quattro punti, gli argentini sono in vantaggio per differenza reti. Il Monterrey è a quota due, gli Urawa Reds sono fermi a zero, ormai eliminati. L’Inter si qualifica per gli ottavi se vince ( passerebbe da prima) o se pareggia (passerebbe da seconda). In caso di sconfitta, i nerazzurri devono sperare che il Monterrey non vinca contro i giapponesi.

VOLTARE PAGINA

Il compito di Chivu è continuare a smaltire le scorie della finale di Champions persa a Monaco contro il Paris Saint Germain; poi mettere le basi per un inevitabile rinnovamento. Stanotte contro il River trascinato dal talento diciassettenne Mastrantuono, torna a disposizione Dumfries. In attacco, al fianco di Lautaro Martinez, altra chance per il giovane promettente Pio Esposito.