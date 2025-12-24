Il Natale degli italiani, tra la corsa agli ultimi regali e i preparativi per il pranzo con i parenti

Paolo Pacchioni

24 dicembre 2025, ore 11:59

Vigilia accompagnata dal maltempo su gran parte d'Italia. E' il momento dei regali last minute e dei preparativi in cucina: il 91% degli italiani trascorrerà il Natale a casa con i parenti

ULTIMI PREPARATIVI

E’ una vigilia accompagnata dal brutto tempo, piove su gran parte d’Italia. E’ anche una giornata di esodo, stamattina lunghe code sull’Autosole all’altezza di Parma e anche nel Lazio. Su RTL 102.5 costanti aggiornamenti in diretta per avere la situazione in collegamento con Autostrade per l’Italia. Per chi si è ridotto all’ultimo momento è corsa al regalo last minute. E in molte cucine delle case italiane ci si è già messi all’opera: si prepara la cena della vigilia ( a base di pesce e più sentita al Centro Sud) o il pranzo di domani, che rappresenta il clou dei festeggiamenti al Nord. Secondo una indagine di Coldiretti il 91% degli italiani mangerà a casa, con i parenti. Si cucineranno i piatti della tradizione, in media ogni famiglia spenderà 116 euro, le tavolate saranno formate da otto persone, chi preparerà il pasto lavorerà in cucina per quasi tre ore. Ma c’è un 9% che se la caverà con cibo d’asporto. E un altro 10% che trascorrerà il natale al ristorante o in un agriturismo.

CONTRASTO AI BOTTI ILLEGALI

Capodanno si avvicina e in questi giorni si intensifica l’azione di contrasto ai botti illegali e pericolosi. I Carabinieri della Compagnia di Taurianova, Reggio Calabria, sono riusciti sottrarre al mercato illegale una vera e propria polveriera pronta a essere immessa in circolazione durante le festività di fine anno. Circa una tonnellata di fuochi pirotecnici clandestini è stata sequestrata nell'ambito di una vasta operazione di controllo del territorio. I due titolari dell'attività, un uomo e una donna, sono stati denunciati per il reato di fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti. Operazione simile anche della Guardia di Finanza di Rieti: in questo caso sequestrate oltre 2 tonnellate di fuochi d’artificio illegali. Il materiale pirotecnico era tenuto senza autorizzazioni e in ambienti non idonei, con gravissimo pericolo per l'incolumità pubblica. Denunciato un quarantenne.


cenone
esodo
famiglia
Natale
pranzo
regali

