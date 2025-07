Il nuovo AD di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana a RTL 102.5: “Tecnologia e sicurezza, i nostri investimenti per l’ammodernamento della rete”

l nuovo amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana, è intervenuto all’interno di "Non chiudere gli occhi", la rubrica di RTL 102.5 realizzata in collaborazione con Autostrade per l’Italia e dedicata ai temi della sicurezza stradale.

Nel corso della sua prima intervista pubblica dopo la nomina, Arrigo Giana ha affrontato diversi temi cruciali legati alla mobilità, alla sicurezza sulla rete autostradale e all’evoluzione tecnologica del settore. «La sicurezza stradale è un tema fondamentale, ma rappresenta anche un atteggiamento culturale che deve essere cambiato. Noi dimostriamo una grandissima attenzione sia alla sicurezza di chi circola sulla nostra rete, sia a quella di chi vi lavora», spiega l'AD a RTL 102.5. «La campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale di quest’anno è stata realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e la Polizia di Stato. Ancora una volta vogliamo ricordare l’importanza dell’attenzione verso questi aspetti, e lo abbiamo fatto dando volto alla campagna con i lavoratori di Autostrade: persone che ogni giorno sono sulle strade per lavorare e garantire la sicurezza di chi viaggia. È fondamentale che anche la loro sicurezza sia tutelata attraverso un comportamento responsabile da parte di chi guida».

IL TRAFFICO DEI WEEKEND ESTIVI

Giana ha inoltre illustrato le azioni messe in campo da Autostrade per l’Italia in vista dei weekend estivi. «Nei prossimi tre weekend, che sono quelli a maggiore traffico, ci aspettiamo circa 38 milioni di persone sulle nostre strade. Affrontiamo questo periodo eccezionale con uno sforzo straordinario: abbiamo predisposto squadre di supporto alla circolazione e, come prassi, abbiamo limitato tutti i cantieri più impattanti per favorire al massimo la circolazione e ridurre le congestioni. I numeri sono ancora in crescita: abbiamo recuperato i volumi di traffico pre-Covid già nel 2023, e da allora registriamo un aumento costante. Quest’anno, rispetto al 2024, registriamo una crescita dell’1,6%. Sono ottime notizie, perché l’aumento del traffico autostradale è legato all’incremento dei consumi e, di conseguenza, alla crescita del PIL. Si tratta quindi di indicatori positivi per il nostro sistema economico».

LA TECNOLOGIA

Ampio spazio è stato dedicato anche agli investimenti in tecnologie innovative, a partire dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’elaborazione dei dati di traffico. «La tecnologia rappresenta un grande alleato, sia per la sicurezza sia per la qualità della nostra offerta. Esistono oggi sistemi che ci permettono di monitorare e prevedere il traffico, consentendo ai nostri clienti di pianificare il viaggio nel miglior modo possibile. Alcuni livelli tecnologici rendono l’intero sistema ancora più sicuro. Stiamo investendo cifre enormi per l’ammodernamento della rete esistente, utilizzando tecnologie avanzate proprio per garantire maggiore sicurezza a chi viaggia», aggiunge.