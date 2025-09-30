il pirata della strada di Terontola vicino all'identificazione, è stato ripreso dalle telecamere in zona

Lunedì sera intorno alle 20.00 la tragedia che ha causato la morte di un uomo e del suo cane. È successo nel centro di Terontola ( Cortona ). Un impatto violentissimo che ha coinvolto l'uomo, un cuoco, e il suo fedele amico a quattro zampe che portava a spasso. Il lavoro di chi indaga è concentrato sulla ricerca e identificazione della macchina, che è stata ripresa dalle telecamere presenti in zona: si parla di una station wagon grigia , che ha proseguito la corsa in direzione di Camucia , ma non ci sono conferme e le indagini sono in corso.

La vittima vedovo, lascia due figli

Donato De Carlo, 60 anni, e il suo cane stavano tornado a casa, stavano attraversando sulle strisce la Strada regionale 71 all'altezza dell'incrocio con via delle Fosse Ardeatine che porta alla stazione. L'uomo abitava nella parte superiore della Sr 71. La collisione ha fatto sbalzare il corpo dell'uomo e del cane a distanza di metri. Donato De Carlo era conosciuto nella zona. Lavorava nella ristorazione. Vedovo, lascia due figli ventenni, un maschio e una femmina.

La comunità di Terontola è rimasta scossa dalla tragedia che si è consumata nel cuore del centro abitato quando le famiglie stavano rientrando o erano già nelle case per la cena. Il corpo di De Carlo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale della Fratta a disposizione dell'autorità giudiziaria (aperto un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti), mentre del cane si è occupato personale specializzato per queste situazioni.



