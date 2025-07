Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "La guerra in Ucraina ha demolito la pace" e su Gaza e Gaza parla di situazione insostenibile

LE PAROLE DI SERGIO MATTARELLA SUI DOSSIER INTERNAZIONALI

Durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affrontato con parole nette le crisi che scuotono il mondo, delineando scenari che pesano sul futuro dell’Europa e del Mediterraneo. Davanti ai giornalisti parlamentari, il capo dello Stato ha espresso forte preoccupazione per l’atteggiamento aggressivo della Russia, che da oltre tre anni porta avanti la guerra in Ucraina. Secondo Mattarella, l’ostilità del Cremlino non riguarda solo Kiev, ma rappresenta una minaccia per tutto il continente europeo, in particolare per i Paesi baltici e per quelli dell’Alleanza atlantica confinanti con Mosca. L’idea che la Russia possa estendere ulteriormente la sua sfera di influenza è, per molti, una possibilità concreta.

LA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE

Nel corso del suo intervento, il presidente ha poi spostato l’attenzione sul Medio Oriente, descrivendo con parole dure la situazione a Gaza. Ha ricordato episodi tragici, come il bombardamento di ospedali e parrocchie, gli attacchi ad ambulanze e ai civili in coda per acqua e cibo. Per Mattarella, non si può parlare solo di errori: la ripetizione di simili azioni mostra un atteggiamento deliberato di violenza indiscriminata. Un’immagine emblematica, ha sottolineato, è quella di un bambino sopravvissuto ai bombardamenti, accolto in un ospedale italiano dopo aver perso il padre e nove fratelli. Sul conflitto israelo-palestinese, Mattarella ha condannato l’ostinazione a perpetrare la guerra, citando le parole di Seneca e Sant’Agostino: “errare humanum est, perseverare diabolicum”. Un monito, questo, che richiama alla responsabilità delle parti in causa e alla necessità di interrompere le ostilità. La premier Giorgia Meloni, in un colloquio telefonico con Benjamin Netanyahu, ha ribadito la stessa urgenza: fermare subito la violenza a Gaza.