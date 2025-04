Il primo filmato di "Avatar: Fuoco e Cenere" infiamma il CinemaCon, ecco trama e cast

Al CinemaCon di Las Vegas è stato il turno della Disney, che ha presentato il listino dei film in arrivo nei prossimi mesi. Durante l’evento cinematografico dove gli studios presentano agli esercenti i suoi titoli, è stato proiettato il primo filmato di Avatar: Fire and Ash, presentato da James Cameron in un segmento video. Il regista ha spiegato che è in Nuova Zelanda per finire il film, ma è stato lieto di condividere un primo sguardo alla pellicola che arriverà al cinema il prossimo 17 dicembre. Cameron ha anche anticipato che i nostri eroi "non dovranno affrontare solo gli invasori umani (come era accaduto anche nei precedenti due film), ma avranno anche nuovi avversari, ossia il popolo Ash".

AVATAR 3, LA DESCRIZIONE DELLE PRIME IMMAGINI

Al CinemaCon è intervenuta anche la star di Avatar Zoe Saldaña, fresca della vittoria del Premio Oscar per il ruolo da non protagonista in “Emilia Perez”. È salita sul palco per stuzzicare l'attenzione sul film, anticipando che il terzo capitolo “espande il meraviglioso mondo di Pandora e introduce due nuovi clan, i Wind Traders e gli Ash People". Il filmato si apre con Neytiri (Saldaña) che dice a Jake (Sam Worthington): "La forza degli antenati è qui". Successivamente, dopo che la coppia ha dovuto affrontare pericolosi attacchi dominati dal fuoco, Jake implora Neytiri di lasciar andare il suo odio: "Non puoi vivere così". Verso la fine del filmato, un personaggio si lamenta: "Non possiamo sconfiggere questo nemico che viene dalle stelle". Questo primo filmato di circa tre minuti ha permesso ai proprietari dei cinema di dare un'occhiata in anteprima dell'attesissimo film fantascientifico di Cameron, uno dei più attesi del 2025.

AVATAR, UNA SAGA DEI RECORD

I primi due film di Avatar hanno battuto i record al botteghino, con il primo, nel 2009, che è diventato il film con il maggior incasso di tutti i tempi, guadagnando 2,9 miliardi di dollari a livello globale. Il secondo, The Way of Water del 2022 , è diventato il terzo film con il maggior incasso di tutti i tempi, superando le aspettative e guadagnando 2,3 miliardi di dollari a livello globale. L'uscita di The Way of Water è stata accompagnata dalla preoccupazione se Cameron potesse ricreare la magia del botteghino dell'originale, alimentata dalle ingenti vendite di biglietti in 3D. Sembra esserci meno preoccupazione per Fire and Ash , in uscita il 19 dicembre, dato l'innegabile curriculum dello sceneggiatore e regista vincitore di un Oscar e la sua solita sicurezza che il terzo film sarà all'altezza."È davvero fottutamente fico", ha anticipato Cameron all'Hollywood Reporter lo scorso agosto. "Il pubblico lo adorerà". Il regista ha aggiunto in un'altra intervista, "L'ho mostrato ad alcune persone selezionate e il feedback è stato che è sicuramente il più emozionante e forse il migliore dei tre finora. Lo scopriremo, sai, ma mi sento piuttosto bene al riguardo. E il lavoro degli attori è eccezionale. È piuttosto straziante in senso positivo". Detto questo, Cameron ha anticipato che Fire and Ash " sarà un po' più lungo " di The Way of Water , il che è davvero tutto dire considerando che l'ultimo film durava 3 ore e 12 minuti.

AVATAR 3, TRAMA E CAST

La sinossi ufficiale che è stata diffusa durante il CinemaCon recita così: "La famiglia di Jake e Neytiri affronta il dolore dopo la morte di Neteyam, incontrando una nuova e aggressiva tribù Na'vi, il popolo Ash, guidata dal focoso Varang, mentre il conflitto su Pandora si intensifica e emerge un nuovo orientamento morale". Il film è interpretato da Worthington, Saldaña, Sigourney Weaver, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Brendan Cowell, Matt Gerald, Kate Winslet, Cliff Curtis, Bailey Bass, Jemaine Clement e David Thewlis. Cameron ha in programma cinque film di Avatar in totale: Avatar 4 è previsto per il 21 dicembre 2029 e Avatar 5 per il 19 dicembre 2031.