Il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti a Los Angeles, indagini in corso Photo Credit: Ansa/Ron Sachs

Mario Vai

15 dicembre 2025, ore 08:41

A dare l’allarme sarebbe stato il figlio 32enne Nick che, secondo le ricostruzioni giornalistiche, è attualmente l’unica persona indagata

Hollywood è sotto shock per la morte di Rob Reiner, 78 anni, celebre regista e attore statunitense, e della moglie Michele Singer, 68, trovati senza vita nella loro abitazione di Brentwood, uno dei quartieri residenziali di Los Angeles. La notizia ha suscitato un’ondata di cordoglio nel mondo del cinema e della politica. 

ROB REINER UCCISO, LA DINAMICA DEI FATTI 

Secondo quanto riportato dai media americani, sui corpi sarebbero state riscontrate ferite compatibili con un’arma da taglio. La Divisione Rapine e Omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto, al momento ancora avvolta da molti interrogativi. A dare l’allarme sarebbe stato il figlio 32enne Nick; secondo le ricostruzioni giornalistiche, è attualmente l’unica persona indagata, ma gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Secondo altre fonti, ci sarebbe anche un altro familiare sotto interrogatorio. Secondo quanto riferisce Tmz, l'allarme è stato dato verso le 15:30 ora locale ma quando i vigili del fuoco sono intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La porta di casa non mostrava segni di effrazione.

HOLLYWOOD IN LUTTO, “UN GENIO DAL CUORE GRANDE”

Numerosi i messaggi di cordoglio. L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha ricordato Reiner come un uomo che credeva profondamente nella bontà delle persone. Il governatore della California Gavin Newsom lo ha definito “un genio dal cuore grande”, mentre il sindaco di Los Angeles Karen Bass e l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi hanno parlato di “una perdita devastante”. L’ennesima ferita nel cuore di Hollywood in un’annata funesta che ha strappato via alcuni nomi illustri e molto amati.

LA CARRIERA

Rob Reiner era nato nel Bronx nel 1947. Dopo il successo come attore nella serie Arcibaldo, vincitrice di due Emmy, aveva firmato come regista alcuni film entrati nella storia del cinema, tra cui Harry, ti presento Sally, Stand by Me, Misery, La storia fantastica e Codice d’onore, lavorando con alcuni dei più grandi interpreti di Hollywood. Oltre a dirigere una ventina di film, Reiner è stato anche uno dei fondatori della società di produzione Castle Rock con cui ha realizzato Scappo dalla città, Le ali della libertà, Michael Clayton.



Argomenti

Cinema
Michele Singer
Rob Reiner

