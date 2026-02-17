Il teatro Sannazaro di Napoli distrutto dalle fiamme. La "bomboniera di via Chiaia" in cenere, il dolore della città

Una colonna di fumo nero visibile da diverse aree della città si è alzata nel cuore di Napoli. Nello storico teatro Sannazzaro, nella centralissima via Chiaia, è scoppiato un enorme incendio questa mattina all’alba che ha avvolto parte dell’edificio inaugurato a metà del 1800. Il fuoco ha avviluppato la cupola del teatro, che è collassata sulla platea, e alcuni palazzi adiacenti. Un pezzo di storia della città partenopea è andato in fumo, letteralmente. Il fuoco si è diffuso in un attimo e ha distrutto l’interno del tempio della commedia dell’arte, dove l’attrice Luisa Conte ha mosso molti passi della sua carriera.

I DINTORNI

L’edificio è inserito in un condominio, accanto a un’antica chiesa. L’aria è irrespirabile in tutto il quartiere. Secondo prime informazioni, la scintilla potrebbe essere partita da un corto circuito e la presenza di materiale altamente infiammabile ha alimentato il rogo. La prima telefonata è arrivata al 113: “Correte, brucia tutto”. E’ la pancia di Partenope che è in fiamme, un ponte che si allunga tra case e mare, vicino ai Quartieri spagnoli. I danni sono ingenti, ma è presto per quantificarne con esattezza l’entità e individuarne le cause, nessuna pista è esclusa al momento. Sono 22 gli appartamenti che saranno evacuai, lo ha confermato il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Paduano, che definisce la situazione 'sotto controllo'. "Al momento - spiega - è impossibile stabilire il numero delle persone che sono state evacuate in quanto alcuni appartamenti non erano abitati al momento dell'incendio. All'interno del teatro le fiamme sono sotto controllo mentre restano dei focolai all'interno di due appartamenti". L'area del teatro è transennata. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

IL DOLORE DELLA CITTA'

Paura tra i residenti che hanno parlato di una nube impressionante, mentre si tenevano un fazzoletto sul naso per non respirare i fumi tossici. Diverse persone sono rimaste intossicate e alcune sono anche state condotte in ospedale. Sul posto è arrivata Lara Sansone -nipote della Conte- proprietaria e direttrice artistica del teatro che è scoppiata in lacrime quando le hanno spigato le condizioni del teatro. il ministro della Cultura Giuli sta monitorando la situazione ed è in contatto con il primo cittadino, Manfredi, il quale ha parlato di fatto accidentale e di ferita collettiva. il sindaco di Roma, Gualtieri, ha fatto sapere che la Capitale alla città di Napoli.



