Il testo e il significato di "Battito", la canzone di Fedez in gara a Sanremo 2025

Per la sua seconda partecipazione in gara al Festival di Sanremo Fedez ha scelto "una canzone intima". Così l'aveva definita lui stesso presentandone il titolo, "Battito", in una puntata di "Sarà Sanremo" insieme a Carlo Conti. Questa sera Fedez ha portato finalmente la canzone sul palco dell'Ariston, e tutti hanno potuto apprezzarne il testo e la musica. “È una moltitudine di cose", aveva raccontato, "una dicotomia tra quella che vuole essere una canzone d'amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione". Dunque un testo dedicato al tema della depressione, come era stato anticipato. "Dovremmo affrontare i problemi di salute mentale come si fa con qualsiasi altra malattia" aveva poi continuato Fedez, che negli anni si è sempre speso molto per il tema, dentro e fuori le sue canzoni, e che con "Battito" segna il suo ritorno ufficiale al Festival di Sanremo. Il testo è firmato da Alessandro La Cava, Federica Abbate e dallo stesso Fedez, Federico Lucia.





I contenuti del testo

"Dentro i miei occhi, guerra dei mondi". Il testo di "Battito" racconta la cupezza della depressione e al tempo stesso la voglia di guarire. È un testo ritmato, ben scandito, che racconta un dialogo, lo stesso che proprio Fedez aveva anticipato. Un dialogo ideale con una donna che impersonifica proprio la depressione. Il testo della canzone inizia con una frase indirizzata a questa donna ideale, parlando della terapia legata all'uscita dalla depressione. Ci sono diversi riferimenti ai farmaci e a come uscire da una sensazione per cui "vedo nero pure il cielo". Ecco perché la canzone racconta un dualismo, l'essere inghiottiti da una sensazione di difficoltà e la voglia di uscirne. "Forse mento / quando ti dico / sto meglio" è uno dei passaggi del dialogo, in cui sembra trasparire la lotta per superare la depressione che a volte sembra non avere successo. E ancora "Serotonina cercasi", e la voglia di superare il periodo di cui la canzone parla. La battaglia contro la depressione di cui "Battito" parla si trasforma poi nella relazione che il protagonista ha con la donna che impersonifica la difficoltà; una relazione da risolvere e allo stesso tempo deleteria, una da cui Fedez canta di volersi allontanare.