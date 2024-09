In Cina allo zoo i cani sono dipinti da panda, tra video virali e polemiche per la salute degli animali Photo Credit: agenziafotogramma.it

Cani dipinti

In Cina alcuni zoo stanno facendo molto discutere per aver dipinto dei cani Chow Chow, con lo scopo di farli somigliare a dei panda. I cani vengono infatti dipinti con tinte in bianco e nero. Per questo si parla di cani panda, diventati in poco tempo virali grazie ai social. Lo zoo di Shanwei, nella provincia meridionale del Guangdon, sostiene che la loro sia una scelta creativa, e non una truffa ai danni dei visitatori. In prossimità dei recinti sono infatti esposti dei cartelli che indicano la presenza di cani dipinti, definiti proprio Panda Dogs. Nello specifico i cartelli scrivono "Ci chiamiamo Panda Dogs, un cane da compagnia che assomiglia a un panda, dipinto e vestito da chow chow. Siamo gentili, intelligenti, amichevoli, carini e adorabili".





Moda cinese

Quella di tingere i cani da compagnia per fare in modo che somiglino a dei panda è una vera e propria moda in Cina. Non si tratta tuttavia di una novità assoluta, perché prima dell'estate già un altro zoo aveva cominciato a introdurre attrazioni simili. Inoltre in Cina gli esercizi che offrono come servizio la tintura di animali sono in aumento. In particolare la moda è proprio quella di riprodurre i colori del panda, animale che simboleggia pace, dolcezza, tranquillità e che viene spesso associato alla bellezza della natura, essendo considerato simbolo di buona fortuna e prosperità. Dall'altro lato sono ovviamente piovute numerose critiche, da parte di chi si preoccupa per la salute degli animali e considera questa pratica solo sfruttamento.





Video virali

I video dei cani panda in Cina sono diventati virali sui social. Sono state milioni le visualizzazioni e migliaia le condivisioni. Naturalmente anche online le opinioni sono differenti, da chi si preoccupa per il trattamento crudele riservato agli animali e chi invece trova che questa tendenza sia simpatica. I video, partiti da social come Douyin, la versione cinese di TikTok, hanno varcato i confini nazionali e circolano ovunque.