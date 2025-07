Europa in ginocchio per il caldo, in Francia vietato salire sulla vetta della torre Eiffel e scuole chiuse Photo Credit: agenzia ipa

Parigi (38°C ) è in stato di massima allerta rossa, con la cima della Torre Eiffel chiusa ai turisti per precauzione. Il primo ministro François Bayrou – che oggi si trova ad affrontare un voto di sfiducia, a cui si prevede sopravviverà – ha annullato i suoi incontri per monitorare la situazione in tempo reale. Con una media di 26,01degC, secondo i dati del programma europeo Copernicus registrati domenica e analizzati da Meteo-France , il Mar Mediterraneo non aveva mai registrato una temperatura cosi elevata in superficie. E pure sulla terraferma i record continuano a cadere dall'inizio di questa ondata di caldo estremo. Lunedi la Francia ha visto una notte e un giorno piu caldi mai registrati nel mese di giugno, ma secondo Meteo-France oggi e previsto il «culmine» dell'ondata di caldo. Sedici dipartimenti , tra cui Parigi e la sua regione, passeranno all'allerta rossa per ondata di caldo, il livello di allerta sanitaria piu alto per la Francia: nelle regioni in rosso sono previste punte di 41 degC e durante la notte le temperature potrebbero non scendere sotto i 20-24 degC in alcune zone, comprese le regioni settentrionali.

Una persistente ondata di caldo si e abbattuta da ieri sul sud dell' Europa , con un'estensione «mai vista» in Francia, dove le temperature continueranno a salire, portando a temperature record in Spagna e nel Mediterraneo e persino alla formazione di un'impressionante fenomeno il Roll Cloud , «nuvola a rullo», in Portogallo .

Chiudono anche le scuole

Circa 1.350 scuole pubbliche su 45.000 saranno parzialmente o totalmente chiuse martedi, il doppio rispetto al giorno precedente, secondo le previsioni del Ministero dell'Istruzione. Lunedi, 84 dei 95 dipartimenti della Francia (esclusi i territori d'oltremare) erano in allerta arancione, un'estensione geografica senza precedenti, secondo il ministro della Transizione ecologica Agnes Pannier-Runacher.

Pure in Spagna si soffoca

Temperature massime e minime record per il mese di giugno sono state registrate anche in diverse stazioni spagnole, secondo l'agenzia meteorologica Aemet. Sabato e stato addirittura registrato un record assoluto per il mese di giugno a Huelva, con 46 degC, superando i 45,2 degC misurati a Siviglia, nel 1965.

Il maltempo in Portogallo

Oltre alle grandinate in alcune zone, in Portogallo il caldo ha provocato domenica la formazione di un raro fenomeno di «nuvole a rullo» che si sono accumulate sopra alcune parti della costa. Nelle immagini diffuse sui social network si vede un'enorme nuvola orizzontale avanzare dall'orizzonte marino verso le spiagge sotto lo sguardo a volte spaventato di coloro che cercavano il fresco dell'Oceano Atlantico. Nell'entroterra, il termometro avrebbe raggiunto i 46,6 degC a Mora, un centinaio di chilometri a est di Lisbona. Se questa rilevazione fosse confermata, si tratterebbe, come in Spagna, di un nuovo record per il mese di giugno, secondo la stampa locale.

La situazione da noi, ci sono vittime legate al meteo

In Italia, il Ministero della Salute ha dichiarato l'allerta rossa in 17 citta in tutto il Paese, tra cui Roma, Milano, Firenze e Verona. A Bologna sono stati allestiti «rifugi climatici» e ad Ancona sono stati distribuiti deumidificatori ai bisognos. Mentre i vigili del fuoco combattono gli incendi boschivi in diverse regioni d'Italia, i media locali hanno riferito che una donna di 77 anni e morta domenica, soffocata dal fumo di un incendio divampato vicino alla sua abitazione a Potenza. Ieri, un uomo di 70 anni e morto travolto da un torrente di acqua e fango nella citta alpina di Bardonecchia, in Piemonte, vicino al confine francese. In Portogallo, il rischio di incendi era massimo nella maggior parte delle zone boschive, ma un focolaio divampato il giorno prima vicino a Castelo Branco (centro) e stato domato lunedi. In Turchia, piu di 50.000 persone di 41 localita hanno dovuto essere evacuate lunedi a causa degli incendi boschivi. Dopo la morte sabato in Spagna di due persone che lavoravano sulla strada, probabilmente a causa di un colpo di calore, i sindacati hanno chiesto misure per proteggere i lavoratori piu esposti. Le ondate di calore stanno diventando piu intense, iniziano prima e si protraggono piu a lungo alla fine dell'estate a causa dei cambiamenti climatici. In Croazia, la stragrande maggioranza della costa e in allerta rossa a causa delle temperature intorno ai 35 degC, mentre il Montenegro deve affrontare un alto rischio di incendi e la Serbia sta vivendo una grave e estrema siccita in gran parte del suo territorio. Anche il Regno Unito e stato colpito da questa ondata di caldo nel primo giorno del torneo di tennis di Wimbledon. Le autorita britanniche hanno lanciato un allarme arancione in cinque regioni dell'Inghilterra, tra cui Londra.

L'allerta meteo si riflette sui treni

Il traffico ferroviario è stato interrotto ''almeno per diversi giorni'' tra Parigi e Milano dopo i violenti temporali che hanno colpito la valle della Maurienne, nelle Alpi francesi: è quanto annuncia la Snc, la compagnia ferroviaria francese. Operazioni di bonifica sono in corso. La compagnia auspica che non ci siano danni sui binari, il che renderebbe ancora più lunga l'interruzione dei collegamenti tra Parigi e Milano. Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Savoia, in seguito al caldo torrido che ha interessato la zona, violenti temporali hanno causato la piena, inedita in 70 anni, del torrente Charmaix, causando notevoli danni a Modane e dintorni, nei pressi del confine con l'Italia. Non ci sono vittime.