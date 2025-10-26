In Sardegna un’auto con 5 giovani cade da un ponte, muore un 25enne

In Sardegna un’auto con 5 giovani cade da un ponte, muore un 25enne

In Sardegna un’auto con 5 giovani cade da un ponte, muore un 25enne Photo Credit: Ansa: Vigili del fuoco di Tempio Pausania

Redazione Web

26 ottobre 2025, ore 14:51 , agg. alle 15:26

Tra i soccorritori il padre della vittima, i 4 ragazzi rimasti feriti non sono in pericolo di vita

Schianto in Gallura. Un giovane di 25 anni è deceduto la notte scorsa in un incidente avvenuto lungo la strada Baldu-L'Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, mentre con degli amici si stava recando a una festa. La vittima, Omar Masia, un giovane di Calangianus, era il figlio di un vigile del fuoco, in servizio nel distaccamento locale, che è intervenuto per prestare i primi soccorsi. Omar non era alla guida,  si trovava su uno dei sedili posteriori. Le condizioni degli altri quattro occupanti del mezzo non sono particolarmente gravi. Trasportati al pronto soccorso di Olbia, hanno riportato traumi e fratture. In base a quando stabilito dai primi accertamenti,  la vettura ha sbandato ed è uscita fuori strada, cadendo da un ponte. Secondo La Nuova Sardegna, il ragazzo che era al volante è riuscito a uscire dalla macchina e raggiungere una casa vicina per chiedere aiuto. Nella zona dell’incidente i cellulari non prendevano.

Argomenti

Sardegna
incidente stradale
Omar Masia
padre soccorre il figlio
Tempo Pausania

