In Ucraina la Russia tenta di fare crollare Pokrovsk, Kiev nega l'accerchiamento

In Ucraina la Russia tenta di fare crollare Pokrovsk, Kiev nega l'accerchiamento

In Ucraina la Russia tenta di fare crollare Pokrovsk, Kiev nega l'accerchiamento Photo Credit: Ansa: US Forze Armate Ucraina

Redazione Web

01 novembre 2025, ore 16:26 , agg. alle 17:17

Sotto assedio la città del Donetsk, nel Donbass. Per Mosca alcuni soldati hanno cominciato ad arrendersi

Forze speciali ucraine, con la direzione centrale d'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev, hanno riferito di avere avviato una complessa operazione anfibia di infiltrazione a Pokrovsk, per tentare di rompere la morsa dell'assedio russo alla città del Donetsk, in Donbass. Una operazione che sarebbe fallita secondo le forze russe, queste ultime hanno dichiarato di avere sconfitto una squadra di forze speciali ucraine a Pokrovsk. Una versione che viene negata dagli ucraini mentre Mosca parla di migliaia di soldati di Kiev circondati che stanno iniziando ad arrendersi.

La Russia da settimane ha intensificato la sua offensiva, ha lanciato più missili contro l'Ucraina a ottobre che in qualsiasi altro mese almeno dall'inizio del 2023, secondo un'analisi dell'Afp. Negli ultimi giorni, in particolare, i russi hanno colpito diversi insediamenti, almeno 24, della regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina, inclusa la città capoluogo, con cannonate, razzi e droni, causando la morte di almeno due persone e il ferimento di almeno altre 22 e interrompendo la fornitura di gas.

I servizi segreti ucraini hanno annunciato, inoltre, che le loro squadre speciali hanno sabotato con successo, usando droni, l'oleodotto "Ring" nella regione di Mosca, considerato una via di rifornimento chiave per l'esercito russo.

Timori per la centrale nucleare. Nuovi danni alle linee elettriche che alimentano dall'esterno Zaporizhzhia, sono stati rilevati dall'Aiea, durante i lavori di riparazione delle linee esterne che alimentano il più grande impianto nucleare d'Europa. Lo ha reso noto il direttore generale dell'agenzia Onu per l'energia Atomica, Rafael Grossi.

Il Pentagono, secondo la Cnn, ha dato il via libera alla Casa Bianca per fornire all'Ucraina missili Tomahawk a lungo raggio dopo aver valutato che ciò non avrebbe avuto un impatto negativo sulle scorte statunitensi, lasciando la decisione politica finale nelle mani del presidente Donald Trump. Il leader statunitense oggi non si è espresso in merito. 


Argomenti

bombardamenti
Donbass
guerra
Kiev
Russia
Ucraina

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

    Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

  • Cesena: neonato abbandonato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

    Cesena: neonato lasciato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

    X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

  • Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

    Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

  • A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

    A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

  • Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

    Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

  • Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

    Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

  • Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

    Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

  • L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

    L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

La cerimonia per la pace in Egitto. Ovazione alla Knesset per Donald Trump: è l'alba storica del nuovo Medio Oriente. Netanyahu non va a Sharm el-Sheikh

La cerimonia per la pace in Egitto. Ovazione alla Knesset per Donald Trump: è l'alba storica del nuovo Medio Oriente. Netanyahu non va a Sharm el-Sheikh

Trump ha chiesto al presidente israeliano Herzog di concedere la grazia a Netanyahu, incriminato nel 2019 con l'accusa di corruzione e frode

Il governo Netanyahu approva l'accordo, scatta subito la tregua a Gaza

Il governo Netanyahu approva l'accordo, scatta subito la tregua a Gaza

200 soldati Usa per monitorarla. 'Ostaggi liberi entro martedì'

Vertice a Sharm el-Sheikh, Trump e Al-Sisi guidano il summit per la pace a Gaza e Medio Oriente

Vertice a Sharm el-Sheikh, Trump e Al-Sisi guidano il summit per la pace a Gaza e Medio Oriente

Oltre venti leader mondiali partecipano al vertice in Egitto per discutere la pace nella Striscia e la stabilità in Medio Oriente, mentre Papa Leone XIV invoca dialogo e riconciliazione