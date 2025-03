Incassi, resta in vetta Follemente di Genovese. Boom di Anora che beneficia dell’Oscar

Continua l’ottimo momento per il cinema italiano. La commedia corale di Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati è per la terza settimana consecutiva il film più visto del weekend dal 6 al 9 marzo, con un incasso di 2.252.048 euro e un totale che raggiunge i 12.206.227 euro.

EFFETTO OSCAR SU ANORA CHE ARRIVA IN TOP 3

Al terzo posto si posiziona Anora, il film indipendente di Sean Baker con la venticinquenne Mikey Madison, vincitore agli Oscar 2025 con cinque statuette su sei nomination. Il film ha incassato 525.641 euro, portando il totale a 1.515.227 euro. La pellicola segue le avventure di Anora, una sex worker tra New York e Las Vegas che per guadagnarsi dei soldi, all’inizio del film, lavora in un club dove vende il suo corpo e il sesso. La ragazza ha la possibilità di vivere una storia da Cenerentola quando incontra e sposa impulsivamente Ivan, il figlio di un oligarca russo. Il ragazzo è molto ricco e possiede la voglia smisurata di godersi la vita. La notizia arriva in Russia e la favola di Anora rischia di andare in frantumi quando i genitori di lui partono per New York per far annullare il matrimonio. La protagonista è interpretata da Mikey Madison, attrice americana vista recentemente in Scream e scoperta da Quentin Tarantino nel film C’era una volta a Hollywood. La giovane interprete è affiancata dal russo Yuriy Borisov e da altri attori non professionisti.

GLI ALTRI TITOLI

Sul podio, al secondo posto, si trova la fantascienza tecnologica di Mickey 17 di Bong Joon Ho, con Robert Pattinson, fuori concorso al Festival di Berlino, che in quattro giorni ha guadagnato 813.514 euro. Scivolano dal secondo al quarto posto Il nuovo capitolo di Bridget Jones: Un amore di ragazzo, con 474.221 euro, per un totale di 1.692.360 euro in due settimane, e al quinto posto Paddington in Perù, il terzo capitolo dei film dedicati all'Orso Paddington, con 333.214 euro (totale 2.145.909 euro). Nuova entrata al sesto posto per il thriller Il Nibbio di Alessandro Tonda, con Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco, ispirato alla vera storia di Nicola Calipari, funzionario dei servizi segreti caduto in un'imboscata mentre portava in salvo la giornalista Giuliana Sgrena dall'inferno dell'Iraq, che in quattro giorni ha guadagnato 328.820 euro. All'ottavo posto troviamo Nella tana dei lupi 2 - Pantera di Christian Gudegast con Gerard Butler, che raccoglie 253.091 euro in quattro giorni. Scendono dal terzo al settimo posto Heretic, il thriller con Hugh Grant che incassa 259.506 euro, portando il totale in due settimane a 986.025 euro, e dal quinto al nono posto Captain America: Brave New World della Disney, che ottiene 205.113 euro, con un totale in quattro settimane di 5.911.952 euro. Chiude la top ten L'orto americano di Pupi Avati, un film gotico e di grande storia d'amore, che in quattro giorni ha incassato 127.674 euro.

Complessivamente, nel fine settimana i cinema italiani hanno registrato un incasso di 6.625.405 euro, con un calo del 19% rispetto al fine settimana precedente (8.140.945 euro).