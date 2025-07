Incassi, Superman continua a volare alto mentre Jurassic World non molla e conquista 650 milioni in tutto il mondo Photo Credit: Ufficio Stampa Warner Bros. Discovery

Lo scontro tra titani continua al box office di tutto il mondo. In attesa del terzo incomodo, ossia “I Fantastici 4: Gli inizi” della Marvel, continuano a lottare fino all’ultimo biglietto il “Superman” di James Gunn e “Jurassic World - La Rinascita”. Deludono invece le nuove uscite, che avrebbero dovuto creare una controprogrammazione e che si sono invece rivelate debolissime.

SUPERMAN TIENE BENE AL SECONDO FINE SETTIMANA

Iniziamo con l'Uomo d’Acciaio che, secondo le stime, dovrebbe incassare 57,3 milioni di dollari al botteghino nordamericano, con un calo del 54,2% rispetto al weekend di debutto: per un blockbuster di questo genere si tratta di un dato assolutamente positivo. Nel resto del mondo raccoglie altri 45,2 milioni di dollari, segnando un calo del 52,4% rispetto alla settimana scorsa.

Il totale ammonta così a 235 milioni di dollari negli Stati Uniti e Canada e a 172 milioni nel resto del mondo, per un totale globale di 406,8 milioni di dollari.

Alla fine del secondo weekend americano, il film di James Gunn ha raccolto 235 milioni di dollari, mentre nel 2013 “Man of Steel” di Zack Snyder si fermava a 210,1 milioni su un totale di 291 milioni (circa 393,7 milioni di dollari attualizzati).

Anche se a livello internazionale sta ottenendo risultati inferiori alla media, l'andamento complessivo del film è positivo, con quasi 85 milioni di dollari incassati in tutto il mondo nella sola prima settimana. La pellicola ha registrato ottimi dati infrasettimanali, soprattutto in America, segno di un passaparola molto positivo che potrebbe garantirle numeri interessanti nelle prossime settimane.

Nei prossimi giorni dovrebbe superare i 450 milioni di dollari e, nonostante l'arrivo dei “Fantastici Quattro”, “Superman” punta comunque a superare la soglia dei 600 milioni.

Nel nostro Paese, dopo aver ceduto la prima posizione lo scorso weekend a “Jurassic World”, è riuscito a riconquistare la vetta, con un incasso complessivo di quasi 4 milioni di euro.

PROSEGUE IL DOMINIO DEI DINOSAURI

“Jurassic World” della Universal ha sfiorato il traguardo dei 650 milioni di dollari incassati a livello globale.

Negli Stati Uniti, nel suo terzo weekend in sala, ha incassato 23,4 milioni di dollari (-42% rispetto al precedente fine settimana), portandosi a un totale di 276,2 milioni.

A livello internazionale, la pellicola ha ottenuto altri 40,3 milioni di dollari (-40,3%) in questo terzo weekend, raggiungendo un totale stimato di 371,8 milioni di dollari.

In Italia ha superato il predecessore del 2022, con un dato importante di 8,6 milioni di euro: il traguardo dei 10 milioni è assolutamente alla portata.

In tutto il mondo il film è a quota 648 milioni di dollari e, entro la fine della prossima settimana, supererà i 700 milioni, puntando a una chiusura oltre i 900 milioni.

I PUFFI NON DECOLLANO

Mentre si segnala lo sfondamento del miliardo di dollari in tutto il mondo per “Lilo & Stitch”, il weekend segna anche diversi flop.

Da una parte ci sono i “Puffi” che, forse penalizzati da un mercato saturo di film family, non sono riusciti a ritagliarsi lo spazio sperato dalla Paramount, che ne ha acquisito i diritti. Solo 11 milioni in America e 22 milioni all’estero per un totale di appena 33 milioni di dollari. In Italia arriverà a fine agosto, nella speranza che possa andare decisamente meglio.

Non se l’è passata bene neanche l’horror: “So cosa ho visto”, rilancio della celebre saga di fine anni ’90, ha deluso le aspettative della Sony con un incasso di soli 13 milioni in Nord America. Nel nostro Paese, invece, le cose sono andate leggermente meglio: la pellicola ha aperto al terzo posto con 326 mila euro. Difficilmente si deciderà di continuare con altri capitoli, anche se probabilmente il film potrebbe vivere una seconda vita in streaming.

Con l’arrivo imminente dei “Fantastici 4” e il continuo testa a testa tra “Superman” e “Jurassic World”, il box office resta in fermento, mentre le nuove uscite faticano a trovare spazio in un mercato sempre più competitivo.