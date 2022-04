Internet, sequestrati 32 canali social che illecitamente mettevano a disposizione giornali e riviste

Ancora una volta la Guardia di finanza in campo nella lotta contro la pirateria online, in questo caso a difesa del settore editoriale, duramente colpito dalla crisi. Al termine di una lunga attività di monitoraggio, le Fiamme gialle del Nucleo Speciale Beni e Servizi hanno effettuato il sequestro di 32 canali Telegram, Facebook, Instagram, Twitter ed i siti internet che mettevano a disposizione quotidiani, settimanali, mensili e riviste specializzate. Il tutto, ovviamente, in maniera illegale. Imponente il bacino di utenti che ricorreva agli strumenti informatici per leggere a scrocco i giornali. Si parla di circa 500.000 persone che ora rischiano sanzioni pesantissime. L’indagine, che risale a qualche mese fa, è stata portata avanti anche grazie alla Collaborazione della Fieg, la Federazione italiana Editori giornali, che ha messo a disposizione degli inquirenti i suoi esperti, unitamente a quelli delle testate giornalistiche che venivano distribuite illecitamente. Il lavoro degli inquirenti, iniziato a dicembre, è poi giunto negli uffici della Procura della Repubblica di Roma che ha aperto un fascicolo e nelle ultime ore ha chiesto i sequestri al giudice per le indagini preliminari.



Rischio di Phishing

Secondo gli investigatori, le persone che ricorrevano al sistema illegale per ottenere giornali e riviste si esponevano non solo al rischio di sanzioni per la violazione delle norme sul copyright ma anche di finire vittime di truffe informatiche. Su alcuni dei siti e canali social sequestrati, venivano infatti pubblicati link che reindirizzavano a proposte commerciali a prezzi particolarmente vantaggiosi. Inserendo i propri dati personali, gli utenti rischiavano di consegnarli nelle mani di malviventi o di attivare servizi a pagamento non richiesti.