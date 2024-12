Cgia, in due anni cresce l'occupazione di 847mila unità, Meloni, siamo sulla strada giusta

Arrivano dalla Cgia di Mestre gli ultimi dati confortanti sul lavoro in Italia. Secondo il Centro studi dell’Associazione degli artigiani e delle piccole imprese, l’occupazione, nell’ultimo biennio, è cresciuta compressivamente di 847mila unità, con un aumento del 3,6%. Grande soddisfazione della presidente del consiglio Giorgia Meloni: “l’Italia è sulla strada giusta”, ha scritto questa mattina sui social.

Più contratti di lavoro a tempo indeterminato

Nello specifico, il report della Cgia mette in evidenza come, dei nuovi posti di lavoro creati, ben 672mila siano rappresentati da lavoratori dipendenti e 175mila siano autonomi. Complessivamente, nell’ultimo biennio, le persone con un contratto a tempo indeterminato sono aumentate di 937mila unità, mentre i lavoratori con un contratto a tempo determinato sono calati di 266mila unità. Di fatto i precari si attestano al 14,4% con una riduzione del 2% rispetto all’ottobre del 2022. Nello stesso periodo, i disoccupati sono 1.473.000, con una riduzione di 496mila e gli inattivi 12.538.000, 198mila in meno

Le donne

Buoni i dati relativi all’occupazione femminile: degli 847mila nuovi posti di lavoro creati, 420mila sono donne, pari al 49,6% del totale. In termini assoluti, a ottobre 2024 le donne occupate hanno raggiunto la soglia dei 10.253.000 unità, mentre le disoccupate sono scese a 693mila.

Le Fasce d’età

In termini assoluti, sono gli italiani over 50 ad aver contribuito maggiormente alla crescita dell’occupazione. Sono 710mila, pari al 83,8% del totale, i nuovi occupati appartenenti alla fascia più anziana della popolazione lavorativa. Seguono quella tra i 25 e i 34 anni di età, cresciuti di 184mila unità, e quella dei giovani tra i 15-24 anni, aumentati di 18mila unità. Solo i dati relativi alla fascia tra i 35-49 anni hanno subito una contrazione negativa pari a 66mila lavoratori.

“C’è ancora molto da fare”

La presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto i suoi canali social per commentare i dati che arrivano dalla Cgia. "Confermano un importante trend positivo per il mercato del lavoro in Italia: 847mila posti creati nei due anni del nostro Governo - scrive Meloni - Numeri che ci spingono a continuare a lavorare con determinazione per creare ulteriori opportunità e garantire stabilità e crescita economica a tutta la nostra Nazione. L'Italia è sulla strada giusta, ma non ci fermiamo: c'è ancora molto da fare. Avanti”