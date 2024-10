Oggi sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, disagi nelle città

Si rischiano disagi oggi per lo sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato autonomo Orsa in tutta Italia e a livello locale anche da alcune sigle confederali. Come sempre in questo settore, sono previste le fasce di garanzia: dunque, in linea di massina, sono garantite le corse dall’inizio del servizio fino alle 8,30 e dalle 17 fino alle 20,30. Questo comunque con modalità differenti da città a città. Le aziende di trasporto consigliano di consultare gli orari sui loro siti, anche per verificare la situazione.

Roma

I problemi principali questa mattina riguardano Roma: secondo quanto riporta Atac, l’azienda di trasporto della Capitale, le ultime corse sono avvenute alle 8,30 e poi chiusura per le metro A e B/B1 mentre la Termini-Centocelle prosegue il servizio. Lo sciopero riguarda anche le reti degli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. A rendere tutto più complicato oggi anche la manifestazione Pro Palestina che, pur vietata dalla Questura, dovrebbe interessare alcune vie del centro e per la quale è stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza

Napoli

Pesanti le conseguenze per il trasporto a Napoli, dove è in funzione la funicolare centrale ma sono ferme quelle di Montesanto e Mergellina, così come le linee 1 e 6 della metro. Per quanto riguarda le linee di superfice, l’adesione all’agitazione è del 20%.

Milano

Un caso a parte quello di Milano, dove il sindacato Orsa ha revocato lo sciopero dopo la precettazione del prefetto. Il provvedimento, si legge in una nota della Prefettura, “si era reso necessario per le gravi esigenze di ordine pubblico, in concomitanza con l'incontro di calcio Inter-Torino, per il quale è prevista la presenza di circa 65.000 tifosi". Tra le motivazioni anche la presenza in città di diverse manifestazioni. Tra queste “particolare delicatezza assume il presidio preavvisato dall'Associazione Palestinesi in Italia di Solidarietà nei confronti di 'Gaza e Libano', con la partecipazione di almeno 500 persone. Il deflusso di tale manifestazione avrebbe coinciso con la fascia di sciopero del trasporto pubblico con conseguenti gravi ripercussioni negative sotto il profilo della sicurezza pubblica"

Le motivazioni della protesta

L'agitazione di tutti gli autoferrotranvieri è stata indetta per rivendicare "diritti, sicurezza e un salario adeguato". "I carichi di lavoro a cui sono sottoposti i lavoratori del trasporto pubblico locale aumentano e diventano sempre più gravose le responsabilità civili e penali; le aggressioni continue e la sicurezza sui luoghi di lavoro è sempre più precaria mentre i salari sono stati impoveriti dai precedenti rinnovi contrattuali che non hanno portato reali incrementi economici", denuncia Orsa Tpl, chiedendo al governo e alle associazioni datoriale di "dare delle risposte".