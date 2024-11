Pugilato, vittoria ai punti di Jake Paul contro Mike Tyson

Si è conclusa con una vittoria ai punti il match tra Mike Tyson e Jake Paul, sfida a dire il vero più mediatica che sportiva. Lo youtuber 27enne ha avuto la meglio sul mito della boxe al termine degli 8 round previsti. Due mondi al confronto, due storie completamente diverse si sono sfidate ad Arlington, in Texas, nello stadio dei Dallas Cowboys, di fronte a più di 70 mila persone per un incasso da 18 milioni di euro. Tra il pubblico moltissime personalità dello spettacolo, del cinema e dello show-business. In diretta sulla piattaforma Netflix, nonostante i problemi con lo streaming, Iron Mike ha scontato i 30 anni in più sulle spalle, nonostante una partenza degna dei vecchi tempi. Alla fine però Paul ha avuto la meglio, mettendo a segno più di 70 colpi, contro i diciotto del suo avversario. Per la verità entrambi hanno portato a casa una percentuale intorno al 20%, non certo indimenticabile.

“Non dovevo dimostrare niente a nessuno”

A raccontare molto di questo scontro il gesto compiuto da Paul al termine del match. Il 27enne si è inchinato di fronte all’ex campione del mondo, a pochi secondi dall’ultimo gong, poi i due si sono abbracciati brevemente, consapevoli di quale sarebbe stato il verdetto dei giudici. "Tyson è una leggenda, è stato un onore - ha affermato Paul -. Non sarei qui oggi senza di lui. È uno dei più grandi mai esistiti". "Sono felice – ha dichiarato Tyson al termine dell'incontro -. Non dovevo dimostrare niente a nessuno, ma solo a me stesso".



Giudizio unanime della giuria

Per ciò che riguarda la cronaca del match, i primi due round hanno visto Tyson, decisamente solido sulle gambe, portare a segno diversi colpi, tanto da far infiammare il pubblico presente all’At&t Stadium. Dalla terza ripresa la situazione si è però ribaltata e i 30 anni in più sulle spalle del 58enne hanno incominciato a farsi sentire e un “uno-due” al volto lo ha fatto barcollare. Poi, ancora nel quarto un colpo sopra la cintura messo a segno da Paul. Al sesto un altro pugno d'incontro e un gancio hanno fiaccato la resistenza di Iron Mike che però è giunto fino al termine degli 8 round sui suoi piedi. Alla fine il giudizio unanime della giuria ha assegnato l’incontro alla star dei social e forse ha definitivamente chiuso la carriera di Mike Tyson.