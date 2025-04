Ennesima tragedia sul lavoro, nel trapanese morto operaio schiacciato da porta blindata

Troppo gravi le ferite riportate, Pietro Zito è morto allo ospedale Villa Sofia di Palermo. L’ennesimo incidente sul lavoro. L’operaio, 35enne originario di Montelepre ma residente a Cinisi, era rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Misiliscemi, in provincia di Trapani. L’uomo, dipendente di una ditta di Carini, è infatti rimasto schiacciato dalla porta blindata che stava trasportando. Inutili i soccorsi e il ricovero, il suo cuore ha smesso di battere ieri pomeriggio. Sulla dinamica la Procura di Trapani ha aperto un fascicolo. Le indagini dovranno verificare che tutte le misure di sicurezza siano state rispettate. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social di amici e parenti della vittima. L’operaio lascia una moglie.

Cosa è successo

Il fatto è avvenuto giovedì. Secondo quanto accertato, l’uomo si trovava nel comune del trapanese per la consegna della porta. Durante le operazioni di trasporto però qualcosa non è andato come avrebbe dovuto. La struttura ha infatti travolto l’operaio, schiacciandolo a terra. I soccorsi sono scattati immediatamente. Il 35enne è apparso subito in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Il quadro clinico ha spinto però i medici a disporre il trasferimento all’ospedale civico di Palermo e, successivamente, al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia, specializzato proprio nella gestione di situazioni complesse





I sindacati: morti sul lavoro sono emergenza nazionale





Sul grave incidente sul lavoro è intervenuta la segretaria della Cisl di Palermo e Trapani, Federica Badami: "siamo stanchi ed esasperati non possiamo più sopportare questa scia di sangue che nei nostri territori sta aumentando vertiginosamente - ha affermato - la vita dei lavoratori deve avere la priorità su ogni altra logica nei luoghi di lavoro. Secondo Badami ”è una emergenza nazionale”. "Serve massima attenzione, il rispetto di tutte le regole, più controlli, più formazione e investimenti nella sicurezza. Oggi assistiamo all'ennesima sconfitta del mondo del lavoro tutto, siamo vicini alla famiglia", ha concluso la sindacalista