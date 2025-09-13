Confcommercio, saranno 10 milioni gli italiani che andranno in vacanza a settembre

13 settembre 2025, ore 11:26
L'Italia resta la meta preferita per la stragrande maggioranza degli italiani, ben il 78% dei vacanzieri. Saranno 2,2 milioni quelli che resteranno lontano da casa per almeno una settimana, 6,4 milioni opteranno per una o due notti nelle strutture ricettive. Le regioni preferite saranno Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Liguria in testa, seguite dalla Sicilia, il Trentino Alto Adige e l'Abruzzo
Sono sempre di più gli italiani che scelgono la coda dell’estate per andare in vacanza, complice il bel tempo che resiste e i prezzi decisamente migliori. Secondo uno studio di Confcommercio, sono 10 milioni i connazionali che nel mese di settembre andranno in vacanza, con una spesa media di 600 euro, in crescita rispetto all’anno scorso del 3%. Il budget a disposizione resta basso, tanto che circa 6,4 milioni optano per periodi brevi, uno o due notti fuori casa, mentre sono 2,2 milioni quelli che pernotteranno almeno una settimana nelle strutture ricettive. A questo proposito, gli alberghi sono scelti dal 23% dei vacanzieri, il 19% punta sui B&b, il resto si divide tra case di proprietà, amici e parenti o altre soluzioni.
Italia tra mare e città d'arte
L’Italia resta la meta preferita per il 78% dei vacanzieri, 6 su 10 vanno oltre i confini della propria regione mentre del 22% che sceglie di varcare i confini nazionali, solo 1 su 3 visiterà Paesi fuori dall’Europa. Non importa se sia lungo le coste nazionali o estere, il mare si conferma la destinazione preferita per il 21% delle persone che andrà in ferie ma città d'arte, col 13%, e grandi città, con il 12%, costituiscono complessivamente un ulteriore quarto delle scelte di viaggio. Le regioni più amate per chiudere il periodo estivo sono Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Liguria in testa, seguite dalla Sicilia, il Trentino Alto Adige e un sorprendente Abruzzo, che entra nella abitudini di vacanza "esperienziale" degli italiani.
Non solo mare
Il mese di settembre sicuramente offre diverse occasioni di svago e gli appuntamenti a disposizione sono molti. Il 35% dei viaggiatori lo preferisce come periodo ideale grazie al minor affollamento delle località e ai prezzi più convenienti, mentre un ulteriore 18% per la ricchezza del calendario di eventi locali, dalle sagre agli spettacoli, fino alle manifestazioni culturali
