Roma, ragazza di 20 anni morta in incidente, forse conseguenza di una gara tra auto a folle velocità

Roma, ragazza di 20 anni morta in incidente, forse conseguenza di una gara tra auto a folle velocità

Roma, ragazza di 20 anni morta in incidente, forse conseguenza di una gara tra auto a folle velocità

Giovanni Perria

25 ottobre 2025, ore 12:39

L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22 in via Cristoforo Colombo. Secondo i primi accertamenti, un'auto con due giovani a bordo procedeva a forte velocità. Per cause da accertare, avrebbe urtato un'altra vettura, sulla quale viaggiva la vittima sul sedile del passeggero, che proseguiva sulla stessa carreggiata e poi finita contro un albero sullo spartitraffico. Portati in ospedale in codice rosso gli altri tre ragazzi coinvolti nello scontro

Saranno forse le telecamere di sicurezza della zona a chiarire quanto successo ieri sera su Via Cristoforo Colombo, a Roma, dove un terribile incidente ha provocato la morte di una ragazza di 20 anni. La prima ipotesi degli investigatori è che sia stata la conseguenza di una gara a folle velocità nel traffico tra diverse auto.

L'incidente 

Tutto è avvenuto ieri sera intorno alle 22 all’altezza dell’incrocio con piazza dei Navigatori. Secondo i primi accertamenti, sembra che una macchina su cui viaggiavano due ragazzi procedesse ad alta velocità. Per cause ancora da accertare avrebbe urtato una seconda vettura che procedeva sulla stessa carreggiata e che poi sarebbe finita contro un albero sullo spartitraffico. Proprio su questa macchina viaggiava sul sedile del passeggero la 20enne, poi deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. Ricoverati in codice rosso altri tre giovani coinvolti nell’incidente.

Saranno ora le indagini della polizia locale e dei carabinieri a far luce su quanto successo. Un deciso aiuto potrebbe arrivare, come detto dall’esame delle immagini delle telecamere di sicurezza di un’ampia zona attorno al luogo dell’incidente. Le riprese serviranno anche per capire se nella presunta corsa lungo la via Colombo ci fossero altre auto.

"Serve una svolta culturale e un piano per fermare la strage silenziosa"


Una giovane vita spezzata e tre ragazzi feriti gravemente sulla via Cristoforo Colombo. Non possiamo più assistere inermi a questa strage sulle strade”. E’ il commento di Alessio D’amato, consigliere regionale, segretario romano di Azione e promotore della proposta di legge “Lazio Strade sicure”. “Se fossero confermate le ipotesi di una corsa clandestina, - dice ancora D’Amato - ci troveremmo di fronte a una deriva inaccettabile, che va fermata immediatamente. Le istituzioni devono mettere la sicurezza stradale come priorità nell'agenda politica. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani”. D’amato chiede una svolta culturale e “un piano strategico per fermare questa strage silenziosa, mettendo in sicurezza i tratti di strada più pericolosi e garantendo controlli anche nelle ore notturne".


Argomenti

Gara tra auto
incidente
roma

Gli ultimi articoli di Giovanni Perria

Mostra tutti
  • Confcommercio, saranno 10 milioni gli italiani che andranno in vacanza a settembre

    Confcommercio, saranno 10 milioni gli italiani che andranno in vacanza a settembre

  • Caos voli, tornata alla normalità la situazione nei cieli del Nord Ovest dopo lo stop di ieri

    Caos voli, tornata alla normalità la situazione nei cieli del Nord Ovest dopo lo stop di ieri

  • Colombia, attentato a Bogotà contro il candidato alle presidenziali Miguel Uribe, arrestato un 15enne

    Colombia, attentato a Bogotà contro il candidato alle presidenziali Miguel Uribe, arrestato un 15enne

  • Roma: partorisce e getta il neonato nel gabinetto, arrestata 29enne nigeriana

    Roma: partorisce e getta il neonato nel gabinetto, arrestata 29enne nigeriana

  • Ennesima tragedia sul lavoro, nel trapanese morto operaio schiacciato da porta blindata

    Ennesima tragedia sul lavoro, nel trapanese morto operaio schiacciato da porta blindata

  • Giorno del Ricordo, alla vigilia delle commemorazioni vandalizzata la foiba di Basovizza

    Giorno del Ricordo, alla vigilia delle commemorazioni vandalizzata la foiba di Basovizza

  • Dal governo di Israele via libera all'accordo per la tregua e il rilascio dei prigionieri

    Dal governo di Israele via libera all'accordo per la tregua e il rilascio dei prigionieri

  • Bergamo, arrestato un 58enne per l'omicidio di Pontirolo Nuovo, il delitto al culmine di una lite tra famiglie

    Bergamo, arrestato un 58enne per l'omicidio di Pontirolo Nuovo, il delitto al culmine di una lite tra famiglie

  • Attacco hacker contro i siti degli aeroporti di Malpensa e Linate, bloccata anche la pagina della Farnesina

    Attacco hacker contro i siti degli aeroporti di Malpensa e Linate, bloccata anche la pagina della Farnesina

  • Dalla Regione Toscana nuove norme per regolare gli affitti brevi, più poteri ai comuni

    Dalla Regione Toscana nuove norme per regolare gli affitti brevi, più poteri ai comuni

Tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare, gli occupanti si erano barricati e lo avevano saturato di gas

Tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare, gli occupanti si erano barricati e lo avevano saturato di gas

E' successo a Castel d'Azzano, in provincia di Verona. Gli occupanti sono tre fratelli, agricoltori veneti, che da tempo rifiutavano di andarsene dal casolare. Il cordoglio bipartisan del mondo politico

Napoli, donna violentata in pieno centro storico. Aggressore fermato da un gruppo di passanti

Napoli, donna violentata in pieno centro storico. Aggressore fermato da un gruppo di passanti

La vittima tornava a casa dopo a una serata trascorsa con gli amici. L'aggressore è un marocchino di 30 anni

E' morta la donna accoltellata dall'ex marito in strada a Milano. Ora l'accusa è di omicidio aggravato

E' morta la donna accoltellata dall'ex marito in strada a Milano. Ora l'accusa è di omicidio aggravato

La fuga dell'uomo è durata dal mattino al tardo pomeriggio. A incastrarlo, permettendo agli inquirenti di rintracciarlo, l'aver riacceso per pochi istanti il telefonino