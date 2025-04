Sofia Goggia a RTL 102.5: “È stata un’ottima stagione e sono riuscita a esprimere un ottimo livello di sci in tre discipline. È un buon punto di partenza”

Sofia Goggia è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Nicoletta Deponti, Fulvio Giuliani e La Ceci, per commentare la chiusura della stagione 2024/2025. Oggi, infatti, si è tenuta la conferenza stampa organizzata dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) di fine stagione, il Media Day, dove è stato fatto il punto sulla stagione appena conclusa e sui programmi della prossima. Ai microfoni di RTL 102.5, Sofia Goggia ha raccontato: «È stata un’ottima stagione visti i presupposti e la condizione da cui arrivavo perché mi sono infortunata a febbraio dello scorso anno e ho avuto una brutta frattura al pilone tibiale, l’ultima parte della tibia. Quindi abbiamo cercato di fare il tutto per tutto d’estate e abbiamo deciso di togliere la piastra che avevo dopo 7 mesi, anche se il tempo minimo di solito è 9 mesi. Poi mi hanno detto che avrei potuto sciare dopo 50 giorni e ho fatto tutta la stagione basandomi solo sulla preparazione che ho fatto a novembre in America. Abbiamo avuto una situazione all-in, ma sono tornata subito, ho vinto, ho avuto alti e bassi durante la stagione, ma sono riuscita a esprimere un ottimo livello di sci in tre discipline e non capitava da tempo. Sono molto contenta e penso sia un buon punto per partire in vista della prossima. Come diceva il mio primo maestro, la pressione è il succo dello sport: c’è chi la regge e chi alla fine si fa schiacciare. In un libro di una ginnasta diceva “la pressione non esiste, esiste solo nel momento in cui tu ti deconcentri dalle cose che devi avere in testa per performare al top”. Se tu ti concentri solo sul gesto tecnico, la pressione non troverà spazio nella sua testa. È una cosa facile a dirsi ma difficilissima da fare». «Si è fatta male dopo una stagione superlativa e strepitosa in Coppa del Mondo. poi ha avuto questo infortunio pesantissimo e le facciamo i migliori auguri, soprattutto in vista delle Olimpiadi perché potrebbe tornare e fare un colpaccio» ha aggiunto la sciatrice in merito all’infortunio di Federica Brignone.





Milano Cortina 2025-2026

«Chiaramente l’Olimpiade è la massima espressione di quello che è lo sport, però focalizzarsi solo su un evento in uno sport pieno di variabili non va così bene. Secondo me, il segreto per arrivare al top a febbraio è dirsi “Faccio tutti i giorni il mio meglio, dò il massimo, cerco di essere focalizzata in ogni tappa del mondo, per arrivare a febbraio sul pezzo”. Per quanto riguarda la bandiera inaugurale di Milano Cortina, ci sono tantissimi atleti che possono ricoprire quel ruolo. La scelta sarà molto ardua, perché c’è chi ha vinto determinati trofei, chi ne ha vinti altri di importanza. Si vedrà… Il fascino dei cinque cerchi per me è il top, è il massimo, però allo stesso tempo Alberto Tomba aveva ragione, bisogna viverla come un gioco. Sono riuscita a fare un cambio di paradigma, alle mie prime Olimpiadi mi sono concentrata solo sulla bellezza del sogno che potevo raggiungere. La paura non è limitante per me, c’è un’accezione negativa, ma se la sai accogliere e non la scacci via, può essere una grandissima risorsa. Ai bambini e ai giovani che sognano questo, consiglio di avere il coraggio di inseguire i propri sogni, impegnarsi a fondo per raggiungerli senza dimenticarsi che alla fine, come diceva Alberto Tomba, è un po’ un gioco e bisogna divertirsi» ha aggiunto Sofia Goggia in diretta su RTL 102.5.