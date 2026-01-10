Iran, proteste senza tregua e repressione: il regime accusa l’Occidente mentre cresce il bilancio delle vittime

Le strade di molte città iraniane sono diventate un campo di tensione permanente, dove la rabbia popolare si mescola alla paura e alla repressione. Da quasi due settimane, cortei improvvisati, barricate, incendi di veicoli e assalti a edifici pubblici scandiscono giornate sempre più violente, mentre il Paese affronta una crisi economica profonda, aggravata da un’inflazione che erode salari e risparmi. Nonostante arresti di massa, un controllo capillare delle forze di sicurezza e il quasi totale isolamento digitale imposto dal governo, le manifestazioni continuano a propagarsi.

LA GUIDA SUPREMA KHAMENEI ATTACCA I MANIFESTANTI

La leadership della Repubblica islamica ha scelto la linea dura. La Guida suprema Ali Khamenei, intervenendo pubblicamente dopo un lungo silenzio, ha liquidato i dimostranti come semplici sabotatori, accusandoli di distruggere il Paese e di agire contro l’interesse nazionale. Nessuna apertura al dialogo, ma un messaggio netto: lo Stato non arretrerà. Nel suo discorso, Khamenei ha spostato l’attenzione anche sul fronte internazionale, puntando il dito contro gli Stati Uniti e, in particolare, contro il presidente Donald Trump, accusato di fomentare le proteste e di avere responsabilità dirette nel sangue versato dagli iraniani negli ultimi anni.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI RIDIMENSIONA LE PROTESTE

Secondo la versione ufficiale di Teheran, le rivolte non sarebbero un’espressione spontanea del malcontento sociale, ma il frutto di manovre orchestrate dall’estero. Su questa linea si è mosso anche il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, che durante una visita in Libano ha chiamato in causa Washington e Israele, sostenendo che starebbero cercando di trasformare proteste pacifiche in azioni violente e destabilizzanti. Allo stesso tempo, Araghchi ha ridimensionato l’ipotesi di un intervento militare straniero, ricordando come tentativi simili in passato non abbiano prodotto risultati.