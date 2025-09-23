Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

Un violento nubifragio poco dopo le 8.30 si è abbattuto sull'isola d 'Ischia dove, in meno di un'ora, è caduta una enorme quantità di pioggia e contemporaneamente si è sviluppata una vera e proprio tempesta di fulmini . L'intensità delle precipitazioni ha provocato disagi in tutta l'isola con svariati allagamenti , strade rese impraticabili, auto sommerse e decine di chiamate alla caserma isolana dei vigili del fuoco . Diversi comuni isolani hanno emanato avvisi alla popolazione consigliando ai cittadini di mettersi al riparo e sospendere ogni attività all'esterno, evitando spostamenti a piedi o in auto se non strettamente necessari. A Forio due auto dei carabinieri, in località Monterone sono state trascinate per qualche metro da un fiume d’acqua. Nello stesso comune evacuate due scuole pubbliche, un asilo privato gestito da suore e la sede del municipio.

La situazione in tutti i comuni

Una vera e proprio bomba d'acqua è quella che si è abbattuta su Ischia stamattina, concentrata in poco più di un'ora: adesso sull'isola non piove più e l'allerta è rientrata, ma i dati registrati dai pluviometri della Protezione Civile sono impressionanti, e c’è timore per nuove precipitazioni. A Casamicciola in 60 minuti sono caduti ben 76 millimetri d'acqua, una quantità d'acqua paragonabile a quella che - per molte più ore - provocò la frana killer del 26 novembre 2022. Anche gli altri due pluviometri funzionanti sull'isola hanno registrato precipitazioni eccezionali stamattina: 62,5 millimetri in un'ora per quello di Ischia Porto e 44,8 per quello di Piano Liguori, zona collinare del comune capoluogo isolano. Mancano all'appello i dati del pluviometro di Forio dove, nella zona di Monterone, si registrano sino ad ora i danni più consistenti del nubifragio di oggi, con numerosi scantinati e depositi allagati, auto e scooter sommersi o trascinati via dalla forza dell'acqua come è accaduto anche a Citara. Ad Ischia Porto si sono vissuti momenti concitati alla scuola dell'infanzia Marconi: la pioggia fortissima si è insinuata dal tetto dell'edificio scolastico e quando si è deciso di evacuare tutti i bambini presenti si è scatenato il panico per alcuni minuti. Allagate anche diverse aule del liceo Buchner sempre ad Ischia Porto; gli alunni sono stati dapprima radunati in palestra e poi la dirigente scolastica ha deciso di rimandarli a casa. Non si contano i tombini saltati in giro per l'isola così come gli allagamenti che hanno interessato anche zone dell'isola vicinissime al mare: è il caso del corso principale di Lacco Ameno e dei rioni di Casamicciola alle spalle di piazza Marina. Il sindaco di Forio intanto ha disposto per oggi la chiusura degli uffici comunali (alcuni dei quali risultano allagati) oltre che degli impianti sportivi, dei parchi e cimiteri. In tutti e sei i comuni le squadre dei dipendenti comunali, dei vigili del fuoco e dell'azienda idrica sono al lavoro per riportare case e strade alla normalità, opera che comunque richiederà diverse ore di lavoro.

A Procida minori disagi

Disagi anche a Procida dove l'intensità e la durata della pioggia sono state decisamente inferiori rispetto ad Ischia ma non sono comunque mancati tombini saltati per la pressione dell'acqua piovana, piccoli allagamenti e moto e bici trascinate via dall'acqua; segnalati problemi di drenaggio nel canale di san Leonardo anche se in tarda mattinata la situazione è tornata sotto controllo.



