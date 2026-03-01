Israele, intensificheremo gli attacchi contro l’Iran dopo la morte di Khamenei

Vacilla il regime degli Ayatollah dopo la morte della Guida Suprema Ali Khamenei. Gli attacchi congiunti Israele Stati Uniti si intensificheranno nei prossimi giorni, ha dichiarato il premier Netanyahu, attacchi che in queste ore stanno martellando il centro di Teheran. Colpita anche la sede della radio e televisione di Stato. Soddisfatto Trump. "Abbiamo eliminato 48 comandanti in un colpo solo, affondato 9 navi e distrutto il quartier generale della marina, l’operazione è più avanti del previsto", ha affermato il capo della Casa Bianca, pronto a confrontarsi con la nuova leadership iraniana. Già domani potrebbe essere nominata la nuova Guida Suprema, ha fatto sapere il ministero degli Esteri iraniano. Nessun danno alla portaerei americana Lincoln, dopo l’attacco missilistico annunciato dai pasdaran. Le forze armate Usa, inoltre, riferiscono delle prime tre perdite americane, tre soldati morti nell’attacco alla base militare in Kuwait. Dubbi sulla morte Ahmadinejad nei raid di ieri, l’ufficio dell’ex presidente iraniano ha smentito la notizia.

Prosegue la rappresaglia del regime con lanci di droni e missili. In Israele distrutto un condominio a Beit Shemesh, si contano 9 morti e 11 dispersi. Esplosioni in Qatar, Bahrein ed Emirati Arabi. Crescono i timori nel Golfo Persico. Chiusi i cieli, cancellati oltre 5 mila voli. Pesanti le ripercussioni del conflitto anche sui trasporti marittimi. Centinaia di petroliere sono ferme ai lati dello stretto di Hormuz. La Nato ha riadattato il posizionamento delle sue forze, in seguto agli ultimi sviluppi per difendersi da eventuali minacce.



