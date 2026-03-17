Italia eliminata dal Venezuela al World Baseball Classic: azzurri ko in semifinale a Miami

Il percorso straordinario della nazionale azzurra si interrompe a un passo dalla finale del World Baseball Classic, ma il cammino compiuto resta uno dei più importanti nella storia del baseball italiano. In semifinale, a Miami, l’Italia si arrende 4-2 al Venezuela national baseball team, che conquista così il pass per l’atto conclusivo del torneo dove affronterà gli United States national baseball team.

UN MATCH EQUILIBRATO

La partita è stata equilibrata per buona parte del match. Gli azzurri, guidati dal manager Francisco Cervelli, hanno tenuto testa a una delle squadre più talentuose del torneo, ma la rimonta sudamericana nel finale ha deciso l’incontro. Il momento chiave è arrivato nel settimo inning, quando il Venezuela ha piazzato tre punti consecutivi che hanno ribaltato il risultato e messo definitivamente la gara sui binari favorevoli ai sudamericani. Nonostante la sconfitta, l’Italia esce dal torneo con grande orgoglio. Prima della semifinale, infatti, la nazionale aveva compiuto una vera impresa sportiva: nel girone eliminatorio aveva chiuso con un percorso perfetto, conquistando anche una clamorosa vittoria contro gli Stati Uniti e superando successivamente squadre di alto livello come Messico e Porto Rico. Contro il Venezuela gli azzurri hanno provato a giocarsi tutte le proprie carte, affidandosi sul monte di lancio all’esperienza di Aaron Nola, con Michael Lorenzen pronto a subentrare nel corso della partita. Ma questa volta l’attacco italiano non è riuscito a produrre lo stesso numero di valide viste nelle gare precedenti, mentre i sudamericani hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni decisive.