Italia eliminata dal Venezuela al World Baseball Classic: azzurri ko in semifinale a Miami

17 marzo 2026, ore 11:13
I sudamericani rimontano e battono 4-2 la Nazionale azzurra nella semifinale del torneo di baseball. Azzurri fuori ma protagonisti di un torneo storico
Il percorso straordinario della nazionale azzurra si interrompe a un passo dalla finale del World Baseball Classic, ma il cammino compiuto resta uno dei più importanti nella storia del baseball italiano. In semifinale, a Miami, l’Italia si arrende 4-2 al Venezuela national baseball team, che conquista così il pass per l’atto conclusivo del torneo dove affronterà gli United States national baseball team.
UN MATCH EQUILIBRATO
La partita è stata equilibrata per buona parte del match. Gli azzurri, guidati dal manager Francisco Cervelli, hanno tenuto testa a una delle squadre più talentuose del torneo, ma la rimonta sudamericana nel finale ha deciso l’incontro. Il momento chiave è arrivato nel settimo inning, quando il Venezuela ha piazzato tre punti consecutivi che hanno ribaltato il risultato e messo definitivamente la gara sui binari favorevoli ai sudamericani. Nonostante la sconfitta, l’Italia esce dal torneo con grande orgoglio. Prima della semifinale, infatti, la nazionale aveva compiuto una vera impresa sportiva: nel girone eliminatorio aveva chiuso con un percorso perfetto, conquistando anche una clamorosa vittoria contro gli Stati Uniti e superando successivamente squadre di alto livello come Messico e Porto Rico. Contro il Venezuela gli azzurri hanno provato a giocarsi tutte le proprie carte, affidandosi sul monte di lancio all’esperienza di Aaron Nola, con Michael Lorenzen pronto a subentrare nel corso della partita. Ma questa volta l’attacco italiano non è riuscito a produrre lo stesso numero di valide viste nelle gare precedenti, mentre i sudamericani hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni decisive.
LE PAROLE DI COACH CERVELLI
Al termine dell’incontro Cervelli ha voluto sottolineare il valore dell’avventura azzurra nel torneo. Il tecnico ha spiegato che nessuno si aspettava un percorso così brillante e ha definito i suoi giocatori “i veri campioni del torneo”, ringraziando i tifosi italiani per il sostegno ricevuto nelle ultime settimane. Secondo il manager, questa squadra ha dimostrato che il baseball italiano può competere con le grandi potenze mondiali e ha contribuito a cambiare la percezione internazionale del movimento. Anche il presidente della federazione Marco Mazzieri ha espresso soddisfazione per quanto costruito durante la competizione. Pur riconoscendo la delusione per l’eliminazione, ha evidenziato come l’esperienza vissuta dagli atleti rappresenti un passaggio fondamentale per il futuro del baseball in Italia. L’obiettivo ora è trasformare l’entusiasmo generato dal torneo in una crescita strutturale del movimento, attirando nuovi appassionati e investendo sui giovani talenti. Il sogno della finale mondiale si è fermato in semifinale, ma il messaggio lanciato dall’Italia è chiaro: gli azzurri non sono più una semplice outsider.