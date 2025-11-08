Italiano morto in un incidente aereo in Groenlandia

Il piccolo aereo da turismo era scomparso dai radar esattamente due settimane fa. La Farnesina comunica che ieri è stato individuato il relitto nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, e sono immediatamente scattate le operazioni per recuperare il corpo senza vita del cittadino italiano. L’uomo stava sorvolando la Groenlandia a bordo del proprio velivolo da turismo proveniente dal Canada. L'ambasciata d'Italia a Copenaghen, che è in contatto con i familiari della vittima, allertata dalle autorità locali ha seguito fin da subito il caso, insieme al Console onorario.



