Jannik Sinner vince il torneo di Indian Wells, Medvedev battuto in due set

Jannik Sinner trionfa al torneo Masters 1000 di Indian Wells. I tennista italiano ha battuto in finale il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6 7-6. IL numero due al mondo si è imposto per la prima volta sul cemento del torneo californiano. Per l'azzurro si tratta del primo torneo conquistato nel corso del 2026. E' il 25esimo in carriera.





La partita

E' stata una gara equilibrata una sfida colpo su colpo, ma a fare la differenza tra il russo e il campione altoatesino è stata la maestria nel tie break del primo set. Sinner sul secondo set point, ha messo una prima vincente per chiude 8-6. Nel secondo, la superiorità del tennista italiano sembra emergere, Medvedev sembra calare un po’ in avvio. Sinner non ne approfitta. Sul 5-5, rischia nel suo turno di battuta, poi ingrana la marcia e vince lo scambio che lo manda a match point. Jannik è il più giovane tennista di sempre a conquistare tutti i grandi tornei sul cemento: Australian Open, Us Open, Atp Finals e tutti i Masters 1000 su questa superficie.

La dedica ad Antonelli

Jannik Sinner dedica la vittoria di Indian Wells a Kimi Antonelli. L'azzurro, come da tradizione, a fine gara ha firmato la telecamera e ha scritto: "Bravo Kimi" riferendosi alla vittoria del pilota della Mercedes nel Gp di Cina di ieri. Sinner è Antonelli non amici. E' noto che Il tennista italiano è un grande appassionato di motori. Dopo la dedica, Jannik Sinner ha detto: "Mi sento benissimo. Sono senza parole. E' stata una partita durissima. Bello vedere Daniil tornare a questo livello. Questo risultato mi rende molto contento e di condividere questo risultato con gli amici. Il terzo set sarebbe stato duro. Meglio chiudere in due set".