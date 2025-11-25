Kiev sotto attacco, almeno sei vittime, mentre Mosca sostiene di non sapere nulla del nuovo piano di pace

Dopo alcune ore di calma , le sirene hanno ripreso a suonare a Kiev intorno alle 5:30 ora locale, quando la Russia ha lanciato una seconda ondata di missili da crociera , secondo quanto riferito da fonti locali alla Cnn . Anche la regione meridionale di Odessa è stata attaccata dai droni, ha affermato l'aeronautica militare ucraina.

C’è un nuovo piano per raggiungere la pace tra Russia e Ucraina, ma nel frattempo proseguono gli attacchi della Russia all' Ucraina . Almeno 6 persone sono morte e più di 10 sono rimaste ferite in un raid aereo notturno condotto dalle forze armate di Putin su Kiev con missili e droni. Lo hanno riferito le autorità ucraine spiegando che l'attacco ha preso di mira edifici residenziali e infrastrutture civili in diversi quartieri. In particolare un edificio di nove piani è stato colpito nel quartiere di Dniprovskyi provocando un incendio nel quale sono morte due persone, tra cui una donna di 86 anni. Inoltre Tymur Tkachenko , capo dell'amministrazione militare di Kiev , ha dichiarato che quattro persone sono state uccise nel quartiere Svyatoshynskyi della città e ha accusato la Russia di "prendere deliberatamente di mira infrastrutture e alloggi civili" .

Zelensky: il bilancio e le intenzioni

''Il principale attacco russo avvenuto durante la notte ha colpito la capitale e la regione, causando ingenti danni a edifici residenziali e infrastrutture civili in tutta la città. Al momento, tredici persone risultano ferite e, purtroppo, sei uccise'', ha scritto su 'X' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky segnalando ''distruzione anche nella regione di Odessa: i porti, le scorte alimentari e le infrastrutture sono stati colpiti, senza alcuno scopo militare. Hanno colpito anche le regioni di Dnipro, Kharkiv, Cernihiv e Cerkasy. Gli obiettivi principali erano il settore energetico e tutto ciò che mantiene la vita normale''.

Il presidente ucraino ha segnalato che nella notte ''in totale, i russi hanno lanciato 22 missili di vario tipo, inclusi quelli aerobalistici, e più di 460 droni, la maggior parte dei quali "shahed" russo-iraniani''. Zelensky ha anche confermato che ''quattro droni hanno attraversato lo spazio aereo dei nostri vicini, Moldavia e Romania'' ed ''è proprio per questo che tutti i partner devono ricordare che ogni singolo giorno è necessario salvare vite umane. Armi e sistemi di difesa aerea sono importanti, così come la pressione delle sanzioni sull'aggressore. Non ci possono essere pause nell'assistenza''.

Zelensky ha concluso affermando che ''ciò che conta di più ora è che tutti i partner avanzino insieme verso la diplomazia, attraverso sforzi congiunti. La pressione sulla Russia deve dare risultati. Grazie a tutti coloro che sostengono l'Ucraina''.

Kiev: "Attacchi russi sono risposta terroristica a piano Usa"

Una "reazione terroristica" al piano americano volto a porre fine alla guerra. Il ministro degli Esteri ucraino Andriï Sybiga ha descritto con queste parole su X gli attacchi russi che nella notte hanno causato almeno sei morti a Kiev. "Putin - ha aggiunto - ha mostrato la propria reazione terroristica alle proposte di pace degli Stati Uniti e del presidente Trump, lanciando una raffica di missili e droni sull'Ucraina".

Raid di Kiev colpisce edifici civili nel sud della Russia

Condomini e altri siti residenziali e commerciali sono invece stati colpiti da un raid delle forze di Kiev nella regione di Rostov, ha denunciato il governatore, Yury Slyusar. In totale sono rimasti danneggiati quattro palazzine, 12 ville, e siti sociali. Almeno un missile ucraino ha poi colpito un palazzo residenziale nel resort di Gelendzhik, nella regione di Krasnodar. La difesa aerea lungo la costa del Mar Nero era già stata attivata da un attacco con droni.

Nella notte la contraerea russa ha intercettato 249 droni ucraini, ha annunciato il ministro della Difesa di Mosca. Nel dettaglio 116 droni sono stati abbattuti mentre sorvolavano il Mar Nero, 76 nella regione di Krasnodar, 23 nella penisola annessa della Crimea e 16 nella regione di Rostov, ha precisato il ministero.

Cnn: ad Abu Dhabi colloqui tra funzionari Usa e Russia

Intanto il segretario dell'Esercito americano Dan Driscoll ha incontrato funzionari russi ad Abu Dhabi per discutere del piano proposto da Washington per porre fine alla guerra in Ucraina, ha riferito un funzionario statunitense alla Cnn spiegando che Driscoll avrà altri incontri anche oggi.

Peskov: "No informati su piano in 19 punti"

Il Cremlino non ha "nulla da dire" sulle notizie secondo cui il segretario dell'Esercito americano Dan Driscoll avrebbe avuto colloqui a porte chiuse con una delegazione russa ad Abu Dhabi, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aggiungendo che Mosca non ha ancora ricevuto alcun aggiornamento dagli Stati Uniti sui piani per l'Ucraina, dopo che sono emerse informazioni



