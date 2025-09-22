L’estate 2025 sarà ricordata da chi ha voltato come quella con meno disservizi, anche se aumentano i problemi con i bagagli Photo Credit: ANSA/RAMON VAN FLYMEN

Fine estate, tempo di bilanci, anche per il trasporto aereo in Italia ed Europa. Un report pubblicato da RimborsoAlVolo, riguardante i mesi compresi tra giugno, luglio e agosto, mette in evidenza come si sia registrata una diminuzione del 5% dei ritardi e delle cancellazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ne hanno beneficiato soprattutto i viaggiatori delle compagnie low cost, che hanno fatto registrare un netto miglioramento delle performance.





Più voli e meno ritardi

Per quanto riguarda il traffico aereo europeo, son stati in media 35.122 i voli giornalieri, con un incremento del 3% in più rispetto all’estate 2024. L’aumento dei voli non ha portato a ritardi che in media si sono ridotti da 5,4 a 3,9 minuti. La puntualità complessiva degli arrivi è stata pari al 71% (+6,5% rispetto al 2024). Il rovescio della medaglia però è che quasi un volo su tre è comunque arrivato in ritardo. Tra le cause principali ci sono maltempo, problemi logistici e la riduzione dello spazio aereo causato dalla guerra in Ucraina.





La puntualità

Tra gli aeroporti con la miglior puntualità alle partenze spiccano Oslo con l’82%, Copenhagen, 78% e Istanbul al 77%. Male invece Roma Fiumicino che registra un tasso di puntualità al 53%. Per quanto riguarda le compagnie più affidabili, sempre per puntualità, dai dati emergono: SAS Group all’85%, Iberia all’ 83%, Turkish Airlines, Austrian Airlines e Vueling che raggiungono l’80%.





È boom di reclami per bagagli smarriti

Uno dei problemi che angosciano i passeggeri è quello dei bagagli. Le richieste di risarcimento per smarrimenti o consegne in ritardo sono aumentate del 140% rispetto all’estate 2024. I cima alla classifica dei disservizi ai passeggeri c’è la compagnia Ryanair con il 33,8% del totale, ma in miglioramento rispetto al passato. Seguono Wizzair con l’11,7% e EasyJet all’11,2%.



