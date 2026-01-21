La camera ardente di Valentino. Il saluto di famiglia, amici e collaboratori dell'ultimo imperatore della moda, poi tanta gente comune

Due giorni interi per salutare Valentino, amici-ex collaboratori-chi ha lavorato con lui lo ricordano come un maestro, ne sottolineano la grandezza ma anche l’atteggiamento paterno come ha fatto la stilista Maria Grazia Chiuri, che ha lavorato per lungo tempo con Valentino. Quando 18 anni fa l’imperatore della moda lasciò le passerelle disse “Vorrei lasciare la festa quando c’è ancora gente”. E oggi anche le persone comuni, romani e turisti, gli stanno dicendo addio alla camera ardente allestita a Palazzo Mignanelli -sede della Fondazione di Valentino. Tra le persone che hanno accolto la bara davanti alla sede, l'inseparabile Giancarlo Giammetti e i "figliocci" di Garavani, i fratelli Sean e Anthony Sax.

Per questo saluto pubblico, secondo il desiderio di Valentino, trionfa il bianco nell’allestimento della camera ardente: mura, tappeti, i fiori che puntellano il percorso di arrivo alla sala, fino all'installazione appesa che scende dal soffitto con una pioggia di fiori bianchi sopra il feretro. Tutto è bianco, uno dei colori preferiti dallo stilista insieme al celebre rosso, anche perché per dirla con il collaboratore di una vita Giancarlo Giammetti “Sarebbe ridicola una camera ardente rossa”. Ed è bianco e nero il ritratto sorridente di Valentino davanti alla bara. L’omaggio e l’affetto delle persone che lo hanno conosciuto, di chi ha indossato i suoi abiti e anche di chi davanti a una vetrina della sua boutique ha potuto soltanto sognare e immaginarselo addosso prosegue fino alle 18 e anche domani. L’ultimo addio a Valentino Garavani, “Vava” come lo chiamavano amici e familiari, venerdì alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma.

IL DOLORE DEL COMPAGNO BRUCE

A piangere la scomparsa di Valentino non c’è solo il mondo della moda, il jet set del cinema e della tv (che lo stilista ha vestito) c’è la famiglia "Sono devastato": ha detto questo, e nulla più, Vernon Bruce Hoeksema, compagno di Valentino Garavani, lasciando su un'auto nera la camera ardente allestita da Pm23. Insieme a lui, i due carlini del grande stilista.