Dal 6 al 20 febbraio su RTL 102.5 la campionessa di sci e icona dello sport Deborah Compagnoni sarà opinionista per 'Non Stop News' per i Mondiali di Sci in Francia

Ogni giorno, dal 6 al 20 febbraio, alle 8:10, Deborah Compagnoni si collegherà in diretta in ‘Non Stop News’ su RTL 102.5 per fare il punto sui mondiali di sci alpino che si terranno a Courchevel/Méribel, in Francia.

RTL 102.5 si affida alla campionessa che, grazie alla sua esperienza fatta di tante vittorie, molte delle quali proprio sulle piste francesi, porterà gli ascoltatori all’interno di tutte le gare della competizione mondiale. Deborah Compagnoni, infatti, è la sciatrice più vincente di sempre e include nel suo palmarès 3 ori mondiali, 44 podi in Coppa del Mondo, 3 ori e 1 argento Olimpici. Inoltre, è Ambassador della Fondazione Milano-Cortina 2026 per le Olimpiadi e Paralimpiadi, con particolare attenzione ai progetti di sostenibilità̀ ambientale.

Deborah Compagnoni è anche fondatrice e presidente di “Sciare per la Vita odv” (http://www.sciareperlavita.com/), che ha l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ad associazioni non profit, con particolare attenzione a quelle che si dedicano alla ricerca ed assistenza nel campo delle malattie leucemiche, come il “Comitato Maria Letizia Verga” ODV, che ha per obiettivo il miglioramento della qualità complessiva della vita del bambino e ragazzo affetto da malattie ematoncologiche e malattie ad alta complessità terapeutica metaboliche e genetiche.