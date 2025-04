La Corte Suprema britannica, "solo chi nasce donna può definirsi tale". Stop al riconoscimento legale nell'Equality Act

LA DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA

La Corte Suprema del Regno Unito ha emesso una sentenza destinata a fare storia: secondo la decisione, la definizione legale di “donna”, così come indicata nell’Equality Act del 2010, si riferisce esclusivamente al sesso biologico femminile e non può essere estesa alle persone transgender, anche se in possesso del cosiddetto Gender Recognition Certificate (GRC). Il verdetto, frutto di un ricorso portato avanti dal gruppo femminista For Women Scotland contro il governo scozzese, pone un limite netto alla possibilità di includere legalmente le donne trans nelle protezioni riservate a chi è nato biologicamente donna.

IL CASO NATO IN SCOZIA

Il caso era nato dalla volontà della Scozia di ampliare il concetto legale di donna per includere anche le persone transgender riconosciute ufficialmente attraverso il GRC. La Corte, composta da cinque giudici (uomini e donne), ha però rigettato questa interpretazione, sottolineando che la legge in vigore non consente una simile estensione. Il vicepresidente della Corte, Lord Patrick Hodge, ha spiegato che la decisione è stata presa all’unanimità e che non si tratta di una vittoria o di una sconfitta per una parte, ma di un chiarimento necessario sul piano giuridico.