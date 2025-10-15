La Festa del Cinema di Roma 2025 apre con Riccardo Milani: al via oggi la ventesima edizione

Si parte con uno dei nomi più solidi della commedia italiana contemporanea.

Sarà Riccardo Milani ad aprire la Festa del Cinema di Roma 2025, al via oggi all’Auditorium Parco della Musica e in programma fino al 26 ottobre. Il regista, che negli anni ha saputo costruirsi un profilo riconoscibile nel panorama cinematografico nazionale, presenta La vita va così, una commedia ambientata in Sardegna e ispirata a una storia vera.

Protagonisti Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Geppi Cucciari. Il film è tra i titoli di rilievo dell’edizione che segna i vent’anni della manifestazione, con un programma ampio e articolato tra cinema italiano, autori internazionali e anteprime.

FESTA DEL CINEMA 2025, I TITOLI PIÙ ATTESI

Jafar Panahi sarà premiato alla carriera e la Festa ospiterà la proiezione di It Was Just an Accident – Un semplice incidente, vincitore della Palma d’Oro a Cannes 2025. Il film, in uscita nelle sale italiane dal 6 novembre, è uno dei momenti centrali dell’omaggio al regista iraniano.

Atteso anche Luc Besson che ha scelto Roma per l’anteprima mondiale del suo nuovo film Dracula – L’amore perduto, rivisitazione del mito del vampiro, con Christoph Waltz, Caleb Landry Jones e Matilda De Angelis. Il film esplora la genesi della leggenda del Conte Dracula, con un taglio intimo e storico.

Paolo Virzì torna con “Cinque secondi", commedia con Valeria Bruni Tedeschi, Valerio Mastandrea e Ilaria Spada. La storia segue un uomo solo che si trova, quasi contro la sua volontà, a confrontarsi con un’improvvisa apertura alla vita.

Tra i titoli italiani anche Per te di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo, Teresa Saponangelo e Javier Francesco Leoni. Il film racconta la vicenda di Mattia Piccoli, giovane Alfiere della Repubblica per essersi preso cura del padre malato di Alzheimer.

FESTA DEL CINEMA 2025, ANCHE SANDOKAN SUL RED CARPET

C’è spazio anche per Die My Love di Lynne Ramsay, già in concorso a Cannes, che sarà presentato a Roma in anteprima italiana prima dell’uscita nelle sale fissata per il 27 novembre.

Il film, interpretato da Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, racconta una relazione sospesa tra amore, follia e rinascita. La sezione competitiva ospita Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, ispirato al celebre delitto Casati Stampa, con protagonisti Filippo Timi, Jasmine Trinca e Matteo Olivetti.

La pellicola affronta uno dei casi di cronaca nera più noti della storia italiana, ponendo l’accento sul contesto sociale e psicologico dell’epoca. Nella sezione Grand Public, spiccano numerosi titoli internazionali e italiani. Tra questi Couture di Alice Winocour, con Angelina Jolie e Louis Garrel, ambientato durante la Settimana della Moda di Parigi, e Hamnet di Chloé Zhao, adattamento del romanzo di Maggie O’Farrell sulla figura del giovane figlio di Shakespeare.

Come già avvenuto nelle ultime edizioni, anche quest’anno la Festa riserva spazio alla serialità televisiva. In particolare è prevista l’anteprima di Sandokan, nuova produzione Lux Vide con Can Yaman nei panni del celebre pirata. La serie arriverà in tv a dicembre, ma a Roma sarà possibile vedere in anticipo i primi episodi.





La ventesima edizione della Festa si svolgerà come di consueto all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, con eventi collaterali in diversi luoghi della città. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione, dove è possibile prenotare i biglietti per le proiezioni.



