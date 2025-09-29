La Flotilla continua il suo viaggio verso Gaza nonostante gli ammonimenti. Trump tratta con Netanyahu per la pace

La Flotilla continua il suo viaggio verso Gaza nonostante gli ammonimenti. Trump tratta con Netanyahu per la pace

La Flotilla continua il suo viaggio verso Gaza nonostante gli ammonimenti. Trump tratta con Netanyahu per la pace Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

29 settembre 2025, ore 14:45

Il Gps punta verso la Striscia. 44 navi che non si lasciano spaventare dalle conseguenze paventate dal Governo italiano né scoraggiare dagli appelli delle istituzioni. Intanto, negli Usa si continua a trattare per la pace

IN MARE

Rifiuto e vado avanti. Continua a essere questa la posizione della flotilla in navigazione verso Gaza, nonostante le difficoltà. A causa di alcuni danni a une delle imbarcazioni, la flotta fa sapere che raggiungeranno Gaza tra 4 giorni. Intanto arrivano gli appelli dei ministri italiani. Il responsabile della difesa, Crosetto, dopo aver incontrato Maria Elena Delia, la portavoce italiana della Global Sumud, ha ribadito la pericolosità della missione mettendo in evidenza i rischi elevati e irrazionali che corre il naviglio proseguendo la propria rotta verso la Striscia con l’intento di forzare il blocco navale posto da Israele. E sui corridoi umanitari chiesti dagli attivisti aggiunge: 'per aiutare Gaza ci sono canali già attivi'. Sulla stessa linea il ministro degli esteri, Tajani, che ha ribadito l’impossibilità del governo di proteggere le imbarcazioni oltre il confine delle acque internazionali. Delia, intanto, accusa l’Italia di essersi appropriato della proposta del cardinale Pizzaballa, che si è offerto come intermediario per la consegna del carico alla popolazione di Gaza, sottolineando, anche, che lo scopo della missione è anche quello di rompere il blocco navale imposto dallo Stato ebraico. Poi, la rappresentante italiana della ONG ha aggiunto di confidare ancora che qualcuno dica a Israele che questa è una missione pacifica e come tale deve essere trattata. Intanto barra al centro e vento in poppa

SUI TAVOLI

Dall’altra parte dell’oceano si continua a trattare. Lo stop alle ostilità potrebbe essere vicino, ha annunciato il presidente americano Trump, con un occhio che punta diritto a Oslo, dove tra poco verrà assegnato il Nobel per la pace. Sul tavolo dell’incontro di oggi tra il Tycoon e il premier israeliano Netanyahu, c’è il piano di Washington in 21 punti per la cessazione della guerra nella Striscia. Bibi, il leader di Tel Aviv, è stretto tra le pressioni statunitensi perché accetti l’accordo e quelle dei suoi alleati oltranzisti, appoggio fondamentale per il Governo, che spingono per l’annessione di Gaza e parte della Cisgiordania. In sostanza il contrario di quello che propone il piano Trump che prevede il ritiro graduale dell'esercito dalla Striscia il disarmo di Hamas e, soprattutto, il rilascio degli ostaggi, vivi e morti, in 48 ore. E mentre si discute sulla terra ferma, in mare si naviga verso l’enclave Palestinese tra mille pericoli e richieste di fermarsi


Argomenti

flotilla
gaza
global sumud
netanyahu
trump

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Svolta a Garlasco: indagato l'ex procuraotre

    Svolta a Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia. L'accusa: 'corrotto per scagionare Sempio'

  • Disposto un fermo per l'omicidio di Spoleto. Decisive le testimonianze dei conoscenti dell'indagato

    Disposto un fermo per l'omicidio di Spoleto. Decisive le testimonianze dei conoscenti dell'indagato

  • Il cinema piange una sua diva: Claudia Cardinale, la vita come un film e i film della vita.

    Il cinema piange una sua diva: Claudia Cardinale, la vita come un film e i film della vita.

  • Al via l'80° Assemblea delle Nazioni Unite. Sì della Francia al riconoscimento dello Stato della Palestina

    Al via l'80° Assemblea delle Nazioni Unite. Sì della Francia al riconoscimento dello Stato della Palestina

  • Riconoscomento dello Stato della Palestina

    Riconoscimento dello stato della Palestina all'Assemblea dell'ONU. L'ira di Netanyahu

  • L'esodo dei palestinesi. La nuova catastrofe umanitaria, l'appelo del Papa

    L'esodo dei palestinesi. La nuova catastrofe umanitaria e l'appello del Papa

  • Israele lancia la più potente operazione militare di terra nella città di Gaza. 41 palestinesi morti. Per l'Onu è genocidio

    Israele lancia la più potente operazione militare di terra nella città di Gaza. 41 palestinesi morti. Per l'Onu è genocidio

  • Medio Oriente: nuova strage di civili a Gaza. Israele pronto ad invadere la Striscia, Trump 'Qatar grande alleato degli Usa'

    Medio Oriente: nuova strage di civili a Gaza. Israele pronto ad invadere la Striscia, Trump 'Qatar grande alleato degli Usa'

  • Eredità Armani: controllo del gruppo a Dell'Orco, nel Board anche Andrea e Silvana. Entro 5 anni la cessione

    Eredità Armani: controllo del gruppo a Dell'Orco, nel Board anche Andrea e Silvana. Entro 5 anni la cessione

  • Caccia al killer di Kirk. Trump accusa la sinistra radicale e la base MAGA chiede vendetta. Bandiere a mezz’asta in tutto il Paese

    Caccia al killer di Kirk. Trump accusa la sinistra radicale e la base MAGA chiede vendetta. Bandiere a mezz’asta in tutto il Paese

Assemblea dell' Onu: Donald Trump ne ha per tutti, europa invasa dai migranti, politiche green una truffa colossale

Assemblea dell' Onu: Donald Trump ne ha per tutti, europa invasa dai migranti, politiche green una truffa colossale

Nel suo intervento, più di un'ora, il presidente degli Stati Uniti ha fornito la sua visione di un mondo a stelle e strisce, con poltiche che ricalchino le sue scelte

Attentato a Gerusalemme est: sei morti e diversi feriti gravi. Hamas: 'azione eroica'

Attentato a Gerusalemme est: sei morti e diversi feriti gravi. Hamas: 'azione eroica'

Alle 10 di questa mattina, in una zona tra le più affollate della città contesa tra le due religioni della penisola araba, ebraismo e islam, si è consumato un attentato che ha falciato 6 vite, oltre quelle dei due attentatori. Condanna unanime da parte della UE

L'11 settembre di 24 anni fa l'attacco all'America, dalle Torri Gemelle di New York al Pentagono di Washinghton

L'11 settembre di 24 anni fa l'attacco all'America, dalle Torri Gemelle di New York al Pentagono di Washinghton

Quattro aerei dirottati dai terroristi di Al Qaeda si schiantarono contro le Torri Gemelle di New York, sul Pentagono e in Pennsylvania. Ci furono 3000 morti e 6400 feriti. Il mondo non è più stato lo stesso