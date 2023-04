La Geo Barents sbarca a Napoli mentre gli hotspot di Lampedusa rischiano il collasso. Piantedosi apre il dialogo con le regioni

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

GEO BARENTS, LO SBARCO NAPOLI DI 75 MIGRANTI

Questa mattina si sono concluse le operazioni di sbarco dei 75 migranti dalla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere arrivata stamattina al porto di Napoli. "I sopravvissuti, tra cui molte donne e bambini, hanno finalmente toccato terra a Napoli - scrive Medici Senza Frontiere in un tweet - Ci auguriamo che ricevano l'assistenza e la protezione che meritano e di cui hanno bisogno. Medici Senza Frontiere continuerà a fornire supporto e cure alle persone in difficoltà in mare".

QUARANTAMILA SBARCATI NEL 2023, IN CRISI GLI HOTSPOT A LAMPEDUSA

I dati che fanno riferimento al 2023 dicono che ormai è stata sforata la soglia dei 40mila sbarcati. Eppure i viaggi della speranza continuano, complicando ancor di più la situazione degli hotspot di Lampedusa. Proprio sulle coste dell’isola la notte scorsa sono stati soccorsi 102 migranti su 3 imbarcazioni diverse. Nonostante le differenti nazionalità tutti affermano di essere partiti da Sfax in Tunisia. Ieri, sull'isola, c'erano stati 20 sbarchi con un totale di 1.078 persone arrivate.

DECRETO CUTRO IN AULA IL 2 MAGGIO

Intanto sul piano politico si pensa a far fronte all’emergenza. La Commissione Affari Costituzionali della Camera fa sapere che sono solo 5 gli emendamenti al decreto Cutro, sui 901 presentati dalle opposizioni, ad essere stato dichiarati inammissibili per estraneità di materia. La Commissione inizierà l'esame e il voto degli emendamenti oggi pomeriggio, proseguirà in serata per concludere domani. Il decreto sarà in Aula il 2 maggio.