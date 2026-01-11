La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia Photo Credit: Ansa

Redazione Web

11 gennaio 2026, ore 18:00

La Nato conferma la presenta di attività navali tra Mosca e Pechino nell’Artico

Londra è in trattativa con gli alleati europei per l'invio di una forza militare in Groenlandia per proteggere l'Artico e alleviare i timori della Casa Bianca sulla sicurezza. Lo scrive il Telegraph. Nei giorni scorsi funzionari del Regno Unito hanno incontrato omologhi di altri Paesi, tra cui Germania e Francia, per dare inizio ai preparativi. I piani allo studio prevederebbero l'impiego di soldati, navi da guerra e aerei britannici per difendere la Groenlandia da Russia e Cina ed evitare l’annessione da parte di Donald Trump che, lo ricordiamo, ha detto chiaramente di volere prendere la Groenlandia con le buone o con le cattive. Le nazioni europee, però, sperano ancora di convincere il leader Usa ad abbandonare le sue mire sull’immenso territorio autonomo danese. Intanto, i Paesi nordici hanno smentito le affermazioni del tycoon sui rischi che gravano sulla Groenlandia. La Nato ha parlato di attività navali coordinate tra Mosca e Pechino nell’Artico definito nuova arena di tensioni geopoliche. "L'Artico non fa che aumentare la sua importanza strategica con navi russe e cinesi stanno conducendo sempre più pattugliamenti congiunti. La Nato sta adattando la sua posizione in risposta a questi sviluppi", così il comandante generale della Nato Alexus Grynkewich intervenuto a una conferenza sulla sicurezza in Svezia. “Le navi cinesi sono sempre più attive nelle acque artiche. La loro ricerca non ha scopi pacifici, ma mira a ottenere un vantaggio militare", ha aggiunto la stessa fonte. "Non credo che ci sia una minaccia immediata per il territorio Nato in questo momento ma vediamo certamente Russia e Cina collaborare'' ha concluso Alexus Grynkewich.


