La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

Londra è in trattativa con gli alleati europei per l'invio di una forza militare in Groenlandia per proteggere l'Artico e alleviare i timori della Casa Bianca sulla sicurezza. Lo scrive il Telegraph. Nei giorni scorsi funzionari del Regno Unito hanno incontrato omologhi di altri Paesi, tra cui Germania e Francia, per dare inizio ai preparativi. I piani allo studio prevederebbero l'impiego di soldati, navi da guerra e aerei britannici per difendere la Groenlandia da Russia e Cina ed evitare l’annessione da parte di Donald Trump che, lo ricordiamo, ha detto chiaramente di volere prendere la Groenlandia con le buone o con le cattive. Le nazioni europee, però, sperano ancora di convincere il leader Usa ad abbandonare le sue mire sull’immenso territorio autonomo danese. Intanto, i Paesi nordici hanno smentito le affermazioni del tycoon sui rischi che gravano sulla Groenlandia. La Nato ha parlato di attività navali coordinate tra Mosca e Pechino nell’Artico definito nuova arena di tensioni geopoliche. "L'Artico non fa che aumentare la sua importanza strategica con navi russe e cinesi stanno conducendo sempre più pattugliamenti congiunti. La Nato sta adattando la sua posizione in risposta a questi sviluppi", così il comandante generale della Nato Alexus Grynkewich intervenuto a una conferenza sulla sicurezza in Svezia. “Le navi cinesi sono sempre più attive nelle acque artiche. La loro ricerca non ha scopi pacifici, ma mira a ottenere un vantaggio militare", ha aggiunto la stessa fonte. "Non credo che ci sia una minaccia immediata per il territorio Nato in questo momento ma vediamo certamente Russia e Cina collaborare'' ha concluso Alexus Grynkewich.



