La madre di Cecilia Sala va a Palazzo Chigi, il governo lavora. E aggiunge, le condizioni carcerarie non la possono segnare a vita

Le ore non passano così come l’angoscia, in primis per le condizioni carcerarie in cui si trova la figlia. Così la madre di Cecilia Sala, Elisabetta Vernoni, all'uscita da Palazzo Chigi, dove aveva appena incontrato la presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Si parla di cella singola, ma esistono celle di detenzione comuni e poi ci sono le celle di punizione. Lei è una di queste, evidentemente se dorme per terra. Nelle orecchie ancora le parole di Cecilia, nella seconda e ultima telefonata che le hanno concesso di fare dal carcere di Evin. Nel governo "stanno lavorando e io sono un po' come Cecilia, sono un soldato" ha aggiunto affermando che le ha fatto bene parlare con Meloni, da madre a madre, che la premier è andata oltre le solite rassicurazioni. Dopo il vertice di Palazzo Chigi Roma pretende per Sala "un trattamento rispettoso della dignità umana", in attesa della sua "immediata liberazione". Ma è chiaro che il suo destino è sempre più legato a quello dell’iraniano arrestato a Milano. L'Iran lo ha messo in chiaro con il suo ambasciatore a Roma. Lunedì prossimo, 6 gennaio, alle 14 intanto il sottosegretario Mantovano riferirà sulla vicenda al Copasir.

LE PAROLE DI UNA MADRE

Le ho chiesto: hai un cuscino pulito su cui appoggiare la testa? Ha risposto: mamma, non ho cuscino". Elisabetta Vernoni, la madre di Cecilia Sala, ha continuato: per una madre che vive quello che sta vivendo lei "capire è una parola inutile. Si chiede, si fa e si combatte per ottenere rispetto. Capire no, mi spiace". Ma "la fiducia è tanta, sicuramente" anche se, ha sottolineato, servono "decisioni importanti e di forza del nostro Paese per ragionare sul rientro in Italia". Nel governo "stanno lavorando e io sono un po' come Cecilia, sono un po' un soldato". Solo che la maggiore preoccupazione è quella sulle condizioni carcerarie "per una ragazza di 29 anni che non ha commesso nulla devono essere quelle che non la possano segnare per tutta la vita. Poi, se pensiamo a giorni o altro, io rispetto i tempi che mi diranno, ma le condizioni devono essere quelle di non segnare una ragazza che è solo un'eccellenza italiana".