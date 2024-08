Malore in volo per Fedez, ricoverato a Brindisi e salta l'evento a Gallipoli Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Non c’è pace per Fedez che nelle scorse ore ha accusato un nuovo malore. Il rapper era in Puglia dove ieri si sarebbe dovuto esibire a Gallipoli, quando è stato colto da dolori addominali e vomito. Immediatamente è stato portato in ospedale per accertamenti.





FEDEZ, ECCO COSA È SUCCESSO

A comunicare la notizia è il suo staff che, sul profilo Instagram del rapper, ha pubblicato una nota:

“Purtroppo - si legge nella nota- durante il volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene, è stato soccorso da un'ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l'inconveniente”.

Secondo quanto fa sapere la Asl di Brindisi,





"Il cantante è arrivato alle 22.29 (di ieri, n.d.r.) al Pronto soccorso del Perrino, su un'ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. È stato preso in carico e sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici. Alle 3.51 di oggi è stato dimesso su sua richiesta".

A luglio era stato ricoverato per una emorragia interna ed è stato sottoposto a una gastroscopia al Policlinico di Milano e a una procedura per fermarla, come ha raccontato lo stesso cantante con delle storie su Instagram.