La preside e la bidella ex pendolare, una vicenda che avrà la conclusione in tribunale per stalking

La collaboratrice scolastica Giuseppina Giugliano, divenuta famosa nel 2023 per avere scelto di recarsi ogni giorno in treno al lavoro da Napoli al liceo “Boccioni” di Milano, è finita sotto processo per avere tempestato di messaggi social la preside di Caivano Eugenia Carfora, la cui storia è diventata oggi una fiction Rai. L’arresto, emesso su richiesta della procura di Napoli Nord, risale allo scorso mese di ottobre.

La storia

Giuseppina Giuliano, già ai domiciliari e a causa delle reiterate violazioni dei divieto di comunicazione via social è stata trasferita in carcere, a Secondigliano. In cella è rimasta comunque poco meno di un paio di mesi, prima di essere scarcerata dal Riesame. Difesa dall’avvocato Corrado Coppola sta affrontando il processo di primo grado (la prossima udienza è fissata per il 23 febbraio). L’ex bidella è coinvolta anche nell’ altro procedimento civile – che è al secondo grado di giudizio – per il licenziamento determinato da una assenza prolungata, senza giustificazione (qui è difesa dall’avvocato Veronica Ascolese). In seguito a a questo fatto la Giugliano avrebbe cominciato a tempestare la preside di messaggi ed email.

Una vita in treno

Nel 2023 molti giornali e programmi televisivi avevano raccontato la storia di Giuseppina Giugliano, dipendente Ata del liceo Boccioni di Milano, che aveva dichiarato di fare la pendolare tra Napoli, dove risiedevano i suoi genitori, e il posto di lavoro ogni giorno. Secondo la donna, il costo del treno era inferiore a quello di un alloggio a Milano. La storia era stata molto diffusa in un periodo di proteste per il caro affitti nel capoluogo lombardo.

Giugliano è stata arrestata per stalking nei confronti di Eugenia Carfora, dirigente dell’istituto Francesco Morano di Caivano, diventata nota per la lotta condotta all’abbandono scolastico nel quartiere di Napoli. La sua storia ha anche ispirato una fiction, La Preside, con Luisa Ranieri che la interpreta , in onda su Rai 1.



