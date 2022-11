La Roma rallenta, L'Atalanta crolla e l'Inter travolge. Oggi ultime 2 gare a chiudere il turno

Sassuolo - Roma 1 - 1

Anche il secondo turno infrasettimanale della quattordicesima giornata di Serie A riserva sorprese.

La Roma rallenta la corsa al Mapei Stadium, la partita è bloccata fino all'ottantesimo minuto poi succede tutto nei successivi cinque minuti. A dieci minuti dalla fine Mancini trova la testa di Abraham per il momentaneo 0-1. A pareggiare i conti per il Sassuolo ci pensa Pinamonti. Laurienté arriva sul fondo e trova il tagli sul primo palo dell'ex Empoli che non perdona e punisce l'11 di Mourinho.

Lecce - Atalanta 2 - 1

I salentini trovano il primo successo al Via del Mare e lo fanno per l'ultima gara tra le mura amiche di questo 2022. Adesso sono 5 i punti di distacco tra il Lecce e la zona rossa della classifica, può ritenersi più che soddisfatto mister Baroni. Non può dire lo stesso Gasperini che perde la prima gara fuori casa e l'occasione di agganciare il Milan al secondo posto. A decidere il match due Federico in due minuti: prima Baschirotto e poi Di Francesco alla mezzora. Inutile il gol di Zapata dieci minuti che accorcia solo le distanze ma la Dea nel secondo tempo non riesce a sfruttare le clamorose occasioni da rete.

Torino - Sampdoria 2 - 0

Tre vittorie nelle ultime cinque partite per il Torino di Juric che senza fare gli straordinari vince contro la Sampdoria. A rompere il ghiaccio per i granata è Radonjc che alla mezzora batte Audero con una rasoiata sul palo lontano. I blucerchiati provano a reagire ma il tutto si trasforma in nulla di fatto. Tanta, forse troppa, la foga di Stankovic in panchina che viene allontanato dopo il raddoppio del Torino. A trovare la rete del 2 a 0 è Vlasic che sente la porta e si gira in aria di rigore, gol quasi fotocopia rispetto a quello che aveva sbloccato la gara.

Fiorentina - Salernitana 2 - 1

La Fiorentina brilla nel primo tempo e mette il sigillo con Bonaventura che dopo quindici minuti trova il vantaggio su assist di Ikonè. La Viola mette in difficoltà in più occasioni i granata ma non trova il raddoppio. Nei secondi quarantacinque minuti la squadra di casa rischia di mandare all'aria quanto fatto nella prima frazione: Mister Nicola fa entrare Dia che, dopo uno scambio con Piatek, incrocia e supera Terracciano. Ma al Franchi c'è ancora spazio per le emozioni, Jovic subentra a Cabral e stende la Salernitana.

Inter - Bologna 6 - 1

I neroazzurri sotto di un gol dopo ventidue minuti con un tocco rocambolesco di Lykogiannis. L'incubo sembra dietro l'angolo e, invece, bastano quattro minuti per voltare pagina. Džeko pareggia e poi l'Inter dilaga. Il caso Bologna è chiuso già nei primi quarantacinque minuti: prima Di Marco su punizione, poi Lautaro sempre su palla inattiva. Calhanoglu disegna la traiettoria su calcio d'angolo e il Toro incorna prima di tutti. Rientrati dagli spogliatoi non c'è storia, la squadra di Inzaghi mette il punto esclamativo ad una prestazione perfetta con altre tre reti: Dimarco trova la doppietta, Calhanoglu fa centro dal dischetto e Gosens chiude la pratica. Il Bologna è travolto, l'Inter è tornata grande.