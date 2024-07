Serie A, sorteggiato il calendario, l'Inter campione d'Italia inizia in trasferta contro il Genoa

È stato svelato a Roma il calendario della Serie A Enilive 2024-25. La partenza è fissata il 17 agosto, con i quattro anticipi della 1ª giornata. La chiusura è in programma, invece, nel weekend del 25 maggio 2025, con il 38esimo e ultimo turno.

Sono previste quattro soste (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo 2025) e un solo turno infrasettimanale (mercoledì 30 ottobre). Niente pausa invernale. In tema di 'spezzatino', come viene chiamato in gergo l'estremo frazionamento dei turni, per ogni giornata (ad eccezione della 1ª, 2ª, 3ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 19ª e 29ª) ci saranno 9 slot orari, quindi soltanto due gare si giocheranno in contemporanea. Anche per questa stagione il calendario sarà asimmetrico. Significa che l'ordine delle gare del girone d'andata non coincideranno con quello delle partite del girone di ritorno.Per quanto concerne i big match, ecco quando si disputeranno: alla terza giornata Inter-Atalanta, Juve-Roma, Milan-Lazio; derby Milan-Inter e Juve-Napoli alla quinta; Inter-Juve alla nona, mentre alla decima andrà in scena Milan-Napoli. Derby della Mole tra Juve e Torino e la sfida Inter-Napoli alla dodicesima; alla tredicesima Milan-Juve e Napoli-Roma; alla diciottesima Milan-Roma; Roma-Lazio alla diciannovesima. Alle ventiduesima il ritorno tra Napoli e Juve. Derby di Milano nuovamente alla ventitreesima giornata, mentre la sfida tutta capitolina sarà alla trentaduesima. Roma-Milan e Inter-Lazio alla penultima giornata del calendario di ritorno. Il campionato di Serie A si chiuderà con l'Inter che giocherà fuori casa contro il Como, mentre il Milan a San Siro se la vedrà con il Monza. Lazio all'Olimpico contro il Lecce, la Roma in trasferta contro il Torino. Fuori casa anche la Juventus che andrà a Venezia per l'ultima di campionato. Per il Napoli, invece, chiusura al Maradona contro il Cagliari.1/a giornata (18/08) Bologna-Udinese Cagliari-Roma Empoli-Monza Genoa-Inter Verona-Napoli Juventus-Como Lazio-Venezia Lecce-Atalanta Milan-Torino Parma-Fiorentina

2/a giornata (25/8) Cagliari-Como Fiorentina-Venezia Verona-Juventus Inter-Lecce Monza-Genoa Napoli-Bologna Parma-Milan Roma-Empoli Torino-Atalanta Udinese-Lazio

3/a giornata (1/9) Bologna-Empoli Fiorentina-Monza Genoa-Verona Inter-Atalanta Juventus-Roma Lazio-Milan Lecce-Cagliari Napoli-Parma Udinese-Como Venezia-Torino

4/a giornata (15/9) Atalanta-Fiorentina Cagliari-Napoli Como-Bologna Empoli-Juventus Genoa-Roma Lazio-Verona Milan-Venezia Monza-Inter Parma-Udinese Torino-Lecce

5/a giornata (22/9) Atalanta-Como Cagliari-Empoli Fiorentina-Lazio Verona-Torino Inter-Milan Juventus-Napoli Lecce-Parma Monza-Bologna Roma-Udinese Venezia-Genoa

6/a giornata (29/9) Bologna-Atalanta Como-Verona Empoli-Fiorentina Genoa-Juventus Milan-Lecce Napoli-Monza Parma-Cagliari Roma-Venezia Torino-Lazio Udinese-Inter

7/a giornata (6/10) Atalanta-Genoa Bologna-Parma Fiorentina-Milan Verona-Venezia Inter-Torino Juventus-Cagliari Lazio-Empoli Monza-Roma Napoli-Como Udinese-Lecce

8/a giornata (20/10) Cagliari-Torino Como-Parma Empoli-Napoli Genoa-Bologna Verona-Monza Juventus-Lazio Lecce-Fiorentina Milan-Udinese Roma-Inter Venezia-Atalanta

9/a giornata (27/10) Atalanta-Verona Bologna-Milan Fiorentina-Roma Inter-Juventus Lazio-Genoa Monza-Venezia Napoli-Lecce Parma-Empoli Torino-Como Udinese-Cagliari

10/a giornata (30/10) Atalanta-Monza Cagliari-Bologna Como-Lazio Empoli-Inter Genoa-Fiorentina Juventus-Parma Lecce-Verona Milan-Napoli Roma-Torino Venezia-Udinese

11/a giornata (3/11) Bologna-Lecce Empoli-Como Verona-Roma Inter-Venezia Lazio-Cagliari Monza-Milan Napoli-Atalanta Parma-Genoa Torino-Fiorentina Udinese-Juventus

12/a giornata (10/11) Atalanta-Udinese Cagliari-Milan Fiorentina-Verona Genoa-Como Inter-Napoli Juventus-Torino Lecce-Empoli Monza-Lazio Roma-Bologna Venezia-Parma

13/a giornata (24/11) Como-Fiorentina Empoli-Udinese Genoa-Cagliari Verona-Inter Lazio-Bologna Milan-Juventus Napoli-Roma Parma-Atalanta Torino-Monza Venezia-Lecce

14/a giornata (1/12) Bologna-Venezia Cagliari-Verona Como-Monza Fiorentina-Inter Lecce-Juventus Milan-Empoli Parma-Lazio Roma-Atalanta Torino-Napoli Udinese-Genoa

15/a giornata (8/12) Atalanta-Milan Fiorentina-Cagliari Genoa-Torino Verona-Empoli Inter-Parma Juventus-Bologna Monza-Udinese Napoli-Lazio Roma-Lecce Venezia-Como

16/a giornata (15/12) Bologna-Fiorentina Cagliari-Atalanta Como-Roma Empoli-Torino Juventus-Venezia Lazio-Inter Lecce-Monza Milan-Genoa Parma-Verona Udinese-Napoli

17/a giornata (22/12) Atalanta-Empoli Fiorentina-Udinese Genoa-Napoli Verona-Milan Inter-Como Lecce-Lazio Monza-Juventus Roma-Parma Torino-Bologna Venezia-Cagliari

18/a giornata (29/12) Bologna-Verona Cagliari-Inter Como-Lecce Empoli-Genoa Juventus-Fiorentina Lazio-Atalanta Milan-Roma Napoli-Venezia Parma-Monza Udinese-Torino

19/a giornata (5/1/2025) Atalanta-Juventus Como-Milan Fiorentina-Napoli Verona-Udinese Inter-Bologna Lecce-Genoa Monza-Cagliari Roma-Lazio Torino-Parma Venezia-Empoli

20/a giornata (12/1) Bologna-Roma Empoli-Lecce Genoa-Parma Lazio-Como Milan-Cagliari Monza-Fiorentina Napoli-Verona Torino-Juventus Udinese-Atalanta Venezia-Inter

21/a giornata (19/1) Atalanta-Napoli Bologna-Monza Cagliari-Lecce Como-Udinese Fiorentina-Torino Verona-Lazio Inter-Empoli Juventus-Milan Parma-Venezia Roma-Genoa

22/a giornata (26/1) Como-Atalanta Empoli-Bologna Genoa-Monza Lazio-Fiorentina Lecce-Inter Milan-Parma Napoli-Juventus Torino-Cagliari Udinese-Roma Venezia-Verona

23/a giornata (2/2) Atalanta-Torino Bologna-Como Cagliari-Lazio Fiorentina-Genoa Juventus-Empoli Milan-Inter Monza-Verona Parma-Lecce Roma-Napoli Udinese-Venezia

24/a giornata (9/2) Cagliari-Parma Como-Juventus Empoli-Milan Verona-Atalanta Inter-Fiorentina Lazio-Monza Lecce-Bologna Napoli-Udinese Torino-Genoa Venezia-Roma

25/a giornata (16/2) Atalanta-Cagliari Bologna-Torino Fiorentina-Como Genoa-Venezia Juventus-Inter Lazio-Napoli Milan-Verona Monza-Lecce Parma-Roma Udinese-Empoli

26/a giornata (23/2) Cagliari-Juventus Como-Napoli Empoli-Atalanta Verona-Fiorentina Inter-Genoa Lecce-Udinese Parma-Bologna Roma-Monza Torino-Milan Venezia-Lazio

27/a giornata (2/3) Atalanta-Venezia Bologna-Cagliari Fiorentina-Lecce Genoa-Empoli Juventus-Verona Milan-Lazio Monza-Torino Napoli-Inter Roma-Como Udinese-Parma

28/a giornata (9/3) Cagliari-Genoa Como-Venezia Empoli-Roma Verona-Bologna Inter-Monza Juventus-Atalanta Lazio-Udinese Lecce-Milan Napoli-Fiorentina Parma-Torino

29/a giornata (16/3) Atalanta-Inter Bologna-Lazio Fiorentina-Juventus Genoa-Lecce Milan-Como Monza-Parma Roma-Cagliari Torino-Empoli Udinese-Verona Venezia-Napoli

30/a giornata (30/3) Cagliari-Monza Como-Empoli Fiorentina-Atalanta Verona-Parma Inter-Udinese Juventus-Genoa Lazio-Torino Lecce-Roma Napoli-Milan Venezia-Bologna

31/a giornata (6/4) Atalanta-Lazio Bologna-Napoli Empoli-Cagliari Genoa-Udinese Lecce-Venezia Milan-Fiorentina Monza-Como Parma-Inter Roma-Juventus Torino-Verona

32/a giornata (13/4) Atalanta-Bologna Como-Torino Fiorentina-Parma Verona-Genoa Inter-Cagliari Juventus-Lecce Lazio-Roma Napoli-Empoli Udinese-Milan Venezia-Monza

33/a giornata (20/4) Bologna-Inter Cagliari-Fiorentina Empoli-Venezia Genoa-Lazio Lecce-Como Milan-Atalanta Monza-Napoli Parma-Juventus Roma-Verona Torino-Udinese

34/a giornata (27/4) Atalanta-Lecce Como-Genoa Fiorentina-Empoli Verona-Cagliari Inter-Roma Juventus-Monza Lazio-Parma Napoli-Torino Udinese-Bologna Venezia-Milan

35/a giornata (4/5) Bologna-Juventus Cagliari-Udinese Empoli-Lazio Genoa-Milan Inter-Verona Lecce-Napoli Monza-Atalanta Parma-Como Roma-Fiorentina Torino-Venezia

36/a giornata (11/5) Atalanta-Roma Como-Cagliari Empoli-Parma Verona-Lecce Lazio-Juventus Milan-Bologna Napoli-Genoa Torino-Inter Udinese-Monza Venezia-Fiorentina

37/a giornata (18/5) Cagliari-Venezia Fiorentina-Bologna Genoa-Atalanta Verona-Como Inter-Lazio Juventus-Udinese Lecce-Torino Monza-Empoli Parma-Napoli Roma-Milan

38/a giornata (25/5) Atalanta-Parma Bologna-Genoa Como-Inter Empoli-Verona Lazio-Lecce Milan-Monza Napoli-Cagliari Torino-Roma Udinese-Fiorentina Venezia-Juventus