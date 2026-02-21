Le ottanta domande di Atena Ferraris, un avventura tra neurodivergenze e misteri: Alice Basso ci porta a scoprire il nuovo romanzo della sua serie

Il weekend si apre ancora una volta in grande stile, con il nostro consueto giro tra gli scaffali delle librerie che ci porta a scoprire le novità più interessanti in materia di libri da leggere. Una disamina ad ampio respiro quella che ci attende la domenica, in cui andiamo a dare uno sguardo alle ultime proposte in arrivo dal panorama internazionale (ma non solo). Oggi è però sabato, ed è quel giorno che dedichiamo agli approfondimenti mirati grazie alle voci degli stessi autori e delle stesse autrici che passano sulle nostre pagine per raccontare i loro lavori.

Oggi la lente d'ingrandimento si posa su "Le ottanta domande di Atena Ferraris", il nuovo romanzo della serie firmata da Alice Basso e pubblicata da Garzanti. E proprio Alice Basso ci ha portato a scoprire i retroscena del suo lavoro sul libro.





LE OTTANTA DOMANDE DI ATENA FERRARIS, UN ROMANZO TRA INDAGINI FUORI DAGLI SCHEMI E RIFLESSIONI INTROSPETTIVE

Ciao Alice, passo subito a te la parola per le presentazioni: cosa troviamo nel tuo "Le ottanta domande di Atena Ferraris"?

"Buongiorno! Dunque, "Le ottanta domande" è il secondo episodio delle storie di Atena Ferraris (il primo, dell'anno scorso, si intitolava "Le ventisette sveglie di Atena Ferraris": noti un filo conduttore?). La protagonista ha trent'anni, un mestiere curioso - fa l'enigmista: crea e pubblica online una rivista di giochi ed enigmi ogni settimana -, ma soprattutto è neurodivergente, per l'esattezza AuDHD (ossia autistica di livello 1, il più "mimetizzabile", con anche ADHD, ossia il disturbo dell'attenzione). Questo fa di lei un personaggio che spesso si sente inadeguato nel mondo, costruito per i neurotipici, ma anche in possesso di una mente che funziona in maniere colorite e imprevedibili. E infatti suo fratello gemello, che fa lo scrittore e adora ficcarsi nei guai per trovare ispirazione per i suoi thriller, adora coinvolgerla nelle sue investigazioni, perché Atena nota cose e ragiona in maniere che non per tutti sono... normali. In questo secondo episodio, una nuova amica dei due fratelli viene ricattata sul lavoro, e Febo si inventa una maniera bizzarra per entrare nei suoi uffici e cercare di scoprire chi sia il misterioso ricattatore."





Atena, come ci dicevi, è neurodivergente, e questo, ai fini della narrazione, si materializza in costanti flussi di coscienza che spesso la portano a divagare e a perdere il focus (da manuale, se si pensa alla diagnosi di cui sopra). Com'è dare voce ai pensieri di un personaggio come la protagonista della tua serie? Come funziona il processo creativo in tal senso?

"È una sfida, infatti, e come tutte le sfide è molto stimolante! Atena parla in prima persona, cioè noi viviamo la vicenda come se fossimo dentro la testa di Atena, e quindi è doveroso che seguiamo i suoi pensieri, le sue digressioni, le sue parentesi, che notiamo i dettagli che nota lei e ci ricordiamo improvvisamente delle cose quando se ne ricorda lei. Per rendere al meglio questo "saltare di palo in frasca", mi sono inventata un trucchetto stilistico: ogni tanto, quando ad Atena arrivano un'idea o un'illuminazione improvvise che interrompono il flusso dei suoi ragionamenti, la frase si interrompe a metà e la nuova idea irrompe di punto in bianco, a volte lasciando la frase precedente a metà di una parola. È la cosa più vicina, diciamo, graficamente, a quello che succede davvero in un cervello ADHD!"





Quanta responsabilità senti nel trattare un argomento come le neurodivergenze? E quanto pensi che sia importante inserire l'argomento in una narrazione romanzesca per poter "normalizzare" un argomento visto ancora con moltissima diffidenza?

In effetti è molto difficile parlare di questo argomento, perché ci sono altissime probabilità di trovarsi davanti a un pubblico incredibilmente polarizzato, persone che ne sanno cento e persone che ne sanno zero. L'obiettivo è far sì che le persone che ne sanno zero si interessino almeno quel tanto da far loro desiderare di arrivare a saperne quindici. Per far questo, bisogna stare molto attenti a essere accattivanti (ma anche precisi nel parlare di argomenti così seri). Fortunatamente le persone che ne sanno cento - che in genere arrivano a saperne cento perché sono direttamente toccate dal problema - dimostrano di essere molto contente di questo trattamento. E collaborano, sono divertite dalle avventure di Atena e sanno anche loro che sotto forse c'è, diciamo così, uno scopo più ampio.