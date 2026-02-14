Tanto domani muori, un viaggio nel tempo con personaggi in cerca del proprio posto nel mondo: Antiniska Pozzi ci porta a scoprire il suo romanzo

Si apre un nuovo fine settimana sulle nostre pagine online, e questo significa che si torna tra gli scaffali delle librerie, in cerca delle novità più interessanti in fatto di libri da leggere di recente uscita. Un panorama in cui è spesso complicato orientarsi, considerando la mole di volumi dai titoli calibrati alla perfezione e dalle copertine ispirate a puntino.

Una bussola proviamo a fornirla noi con la rubrica domenicale che prende posto su queste pagine, e in cui sotto la lente d’ingrandimento finiscono quattro libri differenti. L’ingrandimento aumenta invece in occasione del sabato, quando a raccontarci dei loro lavori passano gli autori e le autrici. Come avviene oggi con Antiniska Pozzi, recentemente approdata in libreria con “Tanto domani muori”, edito da HarperCollins.





TANTO DOMANI MUORI, UN RACCONTO CHE INTRECCIA TANTE STORIE

Ciao Antiniska, ti cedo subito la parola per introdurci al tuo libro: cosa troviamo in "Tanto domani muori"?

“Molte storie intrecciate fra loro. Una bambina che cerca il suo posto nel mondo, adulti alle prese coi propri sogni e con le relative frustrazioni, Milano, la nevicata dell’85, uno spettro che predice le disgrazie future, gli anni 70/80/90, la morte di Kurt Cobain, il dialetto milanese, il vernacolo toscano, una morte bianca… gli ingredienti sono molteplici.”





C'è stata qualche ispirazione particolare che ti ha spinto a lavorare a questa storia?

“È una storia che parzialmente mi appartiene, ma che affronta temi che riguardano tutti: a un certo punto ho pensato che fosse importante raccontarla.”





Tu e la protagonista delle vicende - o almeno una dei protagonisti, visto che ognuno di loro ha un ruolo rilevante nell'economia delle narrazioni - avete in comune la formazione umanistica. Quanto di te c'è (se ce n'è) all'interno del suo personaggio?

“Qualcosa c’è. Sicuramente la formazione umanistica, l’appartenenza a certi luoghi della città, e l’evento che accade verso la fine della narrazione...”





Il tuo racconto si snoda nel tempo, attraversando i decenni. Quanto è stata comune, secondo te, la "traiettoria" di vita di Anna e della sua famiglia, se la confrontassimo con quella di altre persone vissute nello stesso periodo?

“Non viviamo tutti la stessa vita, ma viviamo esperienze che hanno in comune molto più di quanto siamo disposti ad ammettere. Per diventare grandi dobbiamo tutti passare attraverso il confronto fra quello che siamo e quello che sono gli altri, fra ciò che abbiamo in casa e quello che vediamo accadere fuori. Esperienze come la scuola, l’adolescenza, il lavoro sono universali e prescindono dai dettagli inerenti al periodo storico.”