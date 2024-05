Le truppe russe avanzano in Ucraina, Mosca prepara una nuova offensiva secondo Zelensky

Le truppe di Mosca avanzano e rivendicano la conquista di un altro villaggio nell’Ucraina Orientale mentre è salito a 16 morti il bilancio del raid aereo condotto ieri contro un ipermercato a Kharkiv. Tra le vittime anche una dodicenne. Zelensky avverte: “La Russia prepara un’altra offensiva, sta ammassano truppe a circa 90 chilometri a nord ovest di Kharkiv". “Putin andrà avanti. Ed è per questo che dobbiamo investire nella difesa”, ha ribadito la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Gli Stati Uniti incassano un nuovo avvertimento da Mosca: “Se ci colpiranno sarà guerra mondiale”. Si infiamma in Italia la polemica sulla proposta del segretario generale della Nato Stoltenberg sull’uso delle armi dell’Allenza Atlantica in terriotio russo. La premier Meloni consiglia prudenza . “O si scusa o retiffica o si dimette” ha commentato Salvini. "La Lega è pronta a depositare un ordine del giorno o una interrogazione finalizzate a censurare le parole di guerra di Stoltenberg, ha fatto sapere il Carroccio.