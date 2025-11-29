Lo spazio aereo del Venezuela è chiuso, così Donald Trump

Redazione Web

29 novembre 2025, ore 18:00

Il presidente americano ha anche minacciato di avviare raid terresti nel Paese guidato da Maduro

“Tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani, sono pregati di considerare che lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela è interamente chiuso", così Donald Trump sulla sua piattaforma Social Truth. Il post arriva dopo la rivelazione del New York Times in merito a un colloquio telefonico intercorso la scorsa settimana tra il capo della Casa Bianca e presidente venezuelano Maduro. designato nei giorni scorsi dall’amministrazione di Washington come capo di una organizzazione terroristica. I due leader avrebbero discusso di un possibile incontro negli Usa. Fonti a conoscenza del dossier hanno, però, precisato che al momento non ci sono piani per un faccia a faccia. Donald Trump ha anche minacciato di avviare prese raid terrestri. Gli Stati uniti stanno di fatto accerchiando il Venezuela con un massiccio dispiegamento militare nei Caraibi. Per l’aeronautica americana è arrivato anche il via libera da parte del presidente della Repubblica Dominicana all’utilizzo della struttura militare di San Isidro, uno scalo di medie dimensioni e di un settore dell’aeroporto internazionale di Santo Domingo. Il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez, ha denunciato persistenti interferenze elettromagnetiche sui Caraibi e in particolare nello spazio aereo del Venezuela, provocate dall'offensiva militare Usa nella regione.

Argomenti

Donald Trump
Maduro
raid terrestri
Spazio aereo
Venezuela

Piano di pace in Ucraina. Putin, base per una soluzione pacifica definitiva' del conflitto. A Ginevra nuovo piano Usa e Ucraina in 19 punti

Piano di pace in Ucraina. Putin, base per una soluzione pacifica definitiva' del conflitto. A Ginevra nuovo piano Usa e Ucraina in 19 punti

Dopo i colloqui di Ginevra, gli europei discutono del piano americano in Angola. Il Cremlino boccia la controproposta europea, non è costruttiva per Mosca. Usa e Ucraina riscrivono il piano

Pressing degli Usa sull’Ucraina affinché accetti il piano di pace mediato con la Russia

Pressing degli Usa sull’Ucraina affinché accetti il piano di pace mediato con la Russia

Zelensky telefona a Macron, Starmer e Merz. Per Bruxelles niente pace senza Kiev

Francia: un uomo investe dieci persone con la macchina, dopo aver urlato Allah è grande, tre feriti gravi

Francia: un uomo investe dieci persone con la macchina, dopo aver urlato Allah è grande, tre feriti gravi

i fatti sono accaduti sull''isola di Oléron, nell''ovest della Francia, l'utomobilista è stato arrestato, è noto per le sue difficoltà mentali e per il consumo di droghe e alcool