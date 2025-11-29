Lo spazio aereo del Venezuela è chiuso, così Donald Trump

29 novembre 2025, ore 18:00
Il presidente americano ha anche minacciato di avviare raid terresti nel Paese guidato da Maduro
“Tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani, sono pregati di considerare che lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela è interamente chiuso", così Donald Trump sulla sua piattaforma Social Truth. Il post arriva dopo la rivelazione del New York Times in merito a un colloquio telefonico intercorso la scorsa settimana tra il capo della Casa Bianca e presidente venezuelano Maduro. designato nei giorni scorsi dall’amministrazione di Washington come capo di una organizzazione terroristica. I due leader avrebbero discusso di un possibile incontro negli Usa. Fonti a conoscenza del dossier hanno, però, precisato che al momento non ci sono piani per un faccia a faccia. Donald Trump ha anche minacciato di avviare prese raid terrestri. Gli Stati uniti stanno di fatto accerchiando il Venezuela con un massiccio dispiegamento militare nei Caraibi. Per l’aeronautica americana è arrivato anche il via libera da parte del presidente della Repubblica Dominicana all’utilizzo della struttura militare di San Isidro, uno scalo di medie dimensioni e di un settore dell’aeroporto internazionale di Santo Domingo. Il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez, ha denunciato persistenti interferenze elettromagnetiche sui Caraibi e in particolare nello spazio aereo del Venezuela, provocate dall'offensiva militare Usa nella regione.
